Справжній титан В'ячеслав Лозицький побив рекорд України та тричі став чемпіоном України

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 510 Коментарів: 1

З 3-го до 6 квітня у Хмельницькому відбувся чемпіонат України з класичного жиму лежачи серед всіх вікових груп. Збірну команду Полтавської області представили 12 спортсменів, 11 з яких завоювали: 5 золотих, 3 срібних та 3 бронзових нагороди.





Кременчук представив спортсмен СК «Титан» В'ячеслав Лозицький, який тренується під керівництвом Володимира Самарцева.

В'ячеслав взяв участь у змаганнях серед спортсменів вікової групи М3 (старші за 60 років).





За підсумками змагань кременчуцький спортсмен завоював три золоті нагороди, здобув перше місце у ваговій категорії до 105 кг, перше місце в абсолютній першості та перше місце серед областей учасників чемпіонату.





Здолавши у першій спробі штангу вагою 140 кг, В'ячеслав зі своїм тренером вирішили у другій спробі оновити рекорд України, який тримався ще з червня 2018 року, та був встановлений на чемпіонаті світу серед ветеранів у канадському Калгарі. Здолавши у другій спробі штангу вагою 152,5 кг, В'ячеслав збільшив національний рекорд на 2 кг, а у третій спробі, додавши до ваги штанги ще 5 кг, покращив свій власний результат та знову оновив національний рекорд, який наразі становить 157,5 кг.





Легенди живуть серед нас! В'ячеслав пройшов війну в Афганістані, нелегкий трудовий шлях на металургійних підприємствах Запоріжжя, переїзд із зони АТО на Донбасі, перемогу над раковою пухлиною, ця людина продовжила боротьбу за свою мрію та гідне життя, даючи приклад молодому поколінню, що спорт не має вікових обмежень.





Чемпіон, рекордсмен, Людина з великої літери - В'ячеслав Лозицький!