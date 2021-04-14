У ДТП на Вадима Пугачова травмувалася пасажирка Daewoo

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На місці працюють патрульні та медики
14 квітня, близько 14.00, на вулиці Вадима Пугачова сталася ДТП, повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Попередньо, травмувалася пасажирка автомобіля Daewoo.
На місці працюють патрульні та медики, зажайте під час руху.