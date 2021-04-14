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У ДТП на Вадима Пугачова травмувалася пасажирка Daewoo

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 550

 

На місці працюють патрульні та медики

14 квітня, близько 14.00, на вулиці Вадима Пугачова сталася ДТП, повідомляє пресслужба патрульної поліції.


Попередньо, травмувалася пасажирка автомобіля Daewoo.


На місці працюють патрульні та медики, зажайте під час руху.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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