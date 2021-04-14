У Кременчуці 14 квітня розпочалася вакцинація препаратом CоronaVac

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 444

Першими щеплення отримають маломобільні громадяни та особи, що за ними доглядають

Вакцинальна кампанія для маломобільних груп населення та осіб, що за ними наглядають, стартувала 14 квітня. Про це повідомляє пресслужба мерії.





Щеплення проводяться вакциною CоronaVac, виготовленою компанією Sinovac Life Sciences Co., Ltd відповідно до складеного заздалегідь плану. Записатися на вакцинацію можна в сімейного лікаря або соціального робітника терцентру.





Цією ж вакциною будуть вакцинувати педагогів, які задіяні в організації та проведенні ЗНО за списками Департаменту освіти Кременчука.





Протягом доби 13 квітня щеплення отримали 60 осіб. Усього від початку вакцинальної кампанії щепили першою дозою 2900 кременчужан, з них – 1342 медичних працівника.