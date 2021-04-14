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КВБЗ вивів на випробування другий дизель-поїзд ДПКр-3

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 318

 

Тестові поїздки виконуються за маршрутом Кременчук-Люботин

На Південній залізниці проходять випробування нового дизель-поїзда Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3-002, повідомляють на самому КВБЗ. Тестові поїздки виконуються за маршрутом Кременчук-Люботин.


 


Мета пробігу - перевірити роботу всіх систем в русі після проведення пуско-налагоджувальних і приймально-здавальних випробувань.


У цьому рейсі беруть участь фахівці проектно-конструкторського управління, корпусу пасажирського вагонобудування, технічного контролю підприємства та старший інспектор-приймальник УЗ.


 


Станом на 13.00 ДПКр-3-002 вже подолав 250 кілометрів шляху і прибув в Люботин. Скоро - шлях у зворотному напрямку, всього за пробіг планується подолати 500 км.


На даний момент всі системи дизель-поїзда працюють в штатному режимі, без зауважень. 


 


Нагадаємо, що перший такий склад - ДПКр-3-001 був переданий КВБЗ УЗ в кінці грудня 2019 року. Поїзд працював на маршруті Київ - аеропорт Бориспіль. У вересні 2020 року перший ДПКр-3 був переведений на маршрут Черкаси-Сміла.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: КВБЗ
Теги: КВБЗ Укрзалізниця ДПКр-3
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