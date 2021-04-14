КВБЗ вивів на випробування другий дизель-поїзд ДПКр-3

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На Південній залізниці проходять випробування нового дизель-поїзда Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3-002, повідомляють на самому КВБЗ. Тестові поїздки виконуються за маршрутом Кременчук-Люботин.









Мета пробігу - перевірити роботу всіх систем в русі після проведення пуско-налагоджувальних і приймально-здавальних випробувань.





У цьому рейсі беруть участь фахівці проектно-конструкторського управління, корпусу пасажирського вагонобудування, технічного контролю підприємства та старший інспектор-приймальник УЗ.









Станом на 13.00 ДПКр-3-002 вже подолав 250 кілометрів шляху і прибув в Люботин. Скоро - шлях у зворотному напрямку, всього за пробіг планується подолати 500 км.





На даний момент всі системи дизель-поїзда працюють в штатному режимі, без зауважень.









Нагадаємо, що перший такий склад - ДПКр-3-001 був переданий КВБЗ УЗ в кінці грудня 2019 року. Поїзд працював на маршруті Київ - аеропорт Бориспіль. У вересні 2020 року перший ДПКр-3 був переведений на маршрут Черкаси-Сміла.