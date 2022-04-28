Чим годують переселенців у Кременчуці

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Мерія міста оприлюднила вміст трьох типів продуктових наборів, що видаватимуть 28 квітня вимушеним переселенцям у якості гуманітарної допомоги

Сьогодні, 28 квітня, переселенцям видають три типи продуктових наборів, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради. Що вони містять.

Набір 1: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 500 г, каша (в асортименті) - 500 г, сосиски консервовані - 405 г, консерва рибна - 170 г, паштет - 250 г, томатна паста - 200 г, печиво - 125 г, буряк варений – 2 шт. по 500 г, горішки - 100 г, цукерки - 120 г, яблука - 1 кг, хлібці - 1 уп..

Набір 2: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 500 г, рис - 500 г, каша (в асортименті) - 360 г, сосиски консервовані - 405 г, консерва рибна - 170 г, паштет - 250 г, готові обіди - 400 г, томатна паста - 200 г, цукерки - 120 г, печиво - 400 г, горішки - 2шт. по 100 г, буряк варений - 2 шт. по 500 г, яблука - 1,5 кг, хліб - 1 шт..

Набір 3: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 1кг, рис - 1 кг, сосиски консервовані - 405 г, ковбаски (в асортименті ) - 160 г, консерва рибна - 170 г, паштет - 250 г, цукор - 1 кг, мука - 1 кг, томатна паста - 200 г, цукерки - 120 г, горішки - 2 уп. по 100 г, печиво - 400 г, сік - 2 уп. по 300 мл, буряк варений - 2 уп. по 500 г, яблука - 2 кг, хліб - 1 шт..

Зазначається, що на ранок 28 квітня у Кременчуці офіційно зареєстровані у Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання 19 тис 627 осіб із територій, де відбуваються бойові дії. Кожен із них має право на отримання гуманітарної допомоги, у тому числі продуктів харчування.

Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці та Горішніх Плавнях починають видачу продуктових наборів для переселенців від ОВА.

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