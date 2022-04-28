Польща надасть Полтавщині 500 тонн гуманітарної допомоги

Польща передасть Полтавщині 50 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Це продукти харчування, засоби гігієни та побутові речі. Допомогу передадуть переселенцям у громади - школи та дитсадки, в яких вони проживають.
Зазначається, що допомога була організована за сприяння уряду України.
Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці та Горішніх Плавнях починають видачу продуктових наборів для переселенців від ОВА.
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№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер