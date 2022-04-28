Польща надасть Полтавщині 500 тонн гуманітарної допомоги

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 185

Її направлять у громади області переселенцям, які проживають у школах та дитсадках

Польща передасть Полтавщині 50 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Це продукти харчування, засоби гігієни та побутові речі. Допомогу передадуть переселенцям у громади - школи та дитсадки, в яких вони проживають.

- Перші 80 контейнерів уже прибули до нас. М’ясні та овочеві консерви, кава, крупи, макарони, матраци й одноразова постіль, - сказав Лунін.

Зазначається, що допомога була організована за сприяння уряду України.

Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці та Горішніх Плавнях починають видачу продуктових наборів для переселенців від ОВА.

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