Ситуація у регіонах: найгарячіше минулої ночі було на Сумщині та Миколаївщині

У ніч на 28 квітня російська армія продовжувала обстрілювати Харківську, Луганську, Донецьку області, намагалася наступати в бік Миколаєва та Кривого Рогу, завдала ракетного удару по с. Шевченкове у Миколаївській області.
Так, на Сумщині ввечері 27 квітня росія почала провокаційний обстріл наших територій з мінометів. Понад півсотні прильотів, усі — на території Есманської громади.
Дані про постраждалих уточнюються.
Харківська область: цієї ночі тривали поодинокі артилерійські обстріли східних районів Харкова. За попередніми даними, за ніч постраждалих немає. По області протягом доби росіяни обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. В Ізюмському напрямку бої тривають.
Луганщина: по десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Детальна інформація про ушкодження та наслідки з’ясовується. Наразі відомо про 4 загиблих.
Донеччина: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар — під постійними обстрілами. Попри складну обстановку, продовжується евакуація із лінії зіткнення.
Маріуполь: «Азовсталь» тримається.
Херсонщина: вночі над містом — сильні вибухи, майже на всій території області обстріли. Окупанти продовжують вести наступ із Херсонщини в напрямку Миколаївської області та Кривого Рогу. Також є випадки викрадення цивільного населення.
Миколаївська область: протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією, ракетного обстрілу зазнало с. Шевченкове. Ракета влучила у приватний будинок. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях.
Інформація підготовлена УП за даними голів ОВА станом на 8.00 28 квітня.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер