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Ситуація у регіонах: найгарячіше минулої ночі було на Сумщині та Миколаївщині

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 546

 Ворог  обстрілює також Харківщину, Луганську та Донецьку області

У ніч на 28 квітня російська армія продовжувала обстрілювати Харківську, Луганську, Донецьку області, намагалася наступати в бік Миколаєва та Кривого Рогу, завдала ракетного удару по с. Шевченкове у Миколаївській області.  

Так, на Сумщині  ввечері 27 квітня росія почала провокаційний обстріл наших територій з мінометів. Понад півсотні прильотів, усі — на території Есманської громади. 

Дані про постраждалих уточнюються.

Харківська область: цієї ночі тривали поодинокі артилерійські обстріли  східних районів Харкова. За попередніми даними, за ніч постраждалих немає.  По області протягом доби росіяни обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. В Ізюмському напрямку бої тривають.

Луганщина: по десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Детальна інформація про ушкодження та наслідки з’ясовується. Наразі відомо про 4 загиблих.

Донеччина: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар — під постійними обстрілами. Попри складну обстановку, продовжується евакуація із лінії зіткнення. 

Маріуполь:  «Азовсталь» тримається.

Херсонщина: вночі над містом — сильні вибухи, майже на всій території області обстріли. Окупанти продовжують вести наступ із Херсонщини в напрямку Миколаївської області та Кривого Рогу. Також є випадки викрадення цивільного населення. 

Миколаївська область: протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією, ракетного обстрілу зазнало  с. Шевченкове. Ракета влучила у приватний будинок. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях

Інформація підготовлена УП за даними голів ОВА станом на 8.00 28 квітня.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Ілюстративне фото

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Теги: війна
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