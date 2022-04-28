Поліція під час обшуку вилучила у двох кременчужан партію наркотиків (фото, відео)

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Під час санкціонованих обшуків у Кременчуці управління по боротьбі з наркозлочинністю Полтавщини спільно зі кременчуцькими поліцейськими та батальйону поліції особливого призначення вилучили вилучили згортки з канабісом та кілька десятків зіп-пакетів з наркотичним лікарським препаратом. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

У кримінальному правопорушенні підозрюють 31-річного чоловіка та 39-річну жінку.

Як повідомив начальник регіонального управління боротьби з наркозлочинністю Ігор Поліщук, серед вилученого під час обшуків - десятки зіп-пакетів та блістери з імовірним наркотичним лікарським засобом (що використовуються у замісній терапії), згортки з канабісом, медичні шприци, гроші та пристрій для вживання наркотиків.

Речові докази направлені на судову експертизу.

- Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжних заходів. Триває комплекс необхідних оперативно-слідчих дій для встановлення каналів надходження наркотичних засобів, всебічного вивчення обставин вчиненого правопорушення та ґрунтовного дослідження доказової бази, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Розслідування провадження розглядається за частиною 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Санкція статті передбачає від 34 тисяч до 85 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, днями у ще одного 41-річного кременчужанина під час обшуків виявили марихуану.