Поліція під час обшуку вилучила у двох кременчужан партію наркотиків (фото, відео)

Під час санкціонованих обшуків у Кременчуці управління по боротьбі з наркозлочинністю Полтавщини спільно зі кременчуцькими поліцейськими та батальйону поліції особливого призначення вилучили вилучили згортки з канабісом та кілька десятків зіп-пакетів з наркотичним лікарським препаратом. Про це повідомляє поліція Полтавщини.
У кримінальному правопорушенні підозрюють 31-річного чоловіка та 39-річну жінку.
Як повідомив начальник регіонального управління боротьби з наркозлочинністю Ігор Поліщук, серед вилученого під час обшуків - десятки зіп-пакетів та блістери з імовірним наркотичним лікарським засобом (що використовуються у замісній терапії), згортки з канабісом, медичні шприци, гроші та пристрій для вживання наркотиків.
Речові докази направлені на судову експертизу.
Розслідування провадження розглядається за частиною 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Санкція статті передбачає від 34 тисяч до 85 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, днями у ще одного 41-річного кременчужанина під час обшуків виявили марихуану.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер