Спорт на вулиці: перелік безкоштовних майданчиків у Кременчуці

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 462

Кременчужан та гостей міста запрошують займатися спортом на вулиці

Кременчужан та гостей міста запрошують на безкоштовні спортивні майданчики, розташовані у нашому місті. Перелік надала Марина Морозова, головний фахівець Кременчуцького міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

«Шановні кременчужани та гості міста! Розпочався теплий період, коли заняття спортом стають можливими на вулиці. Повідомляємо вам про безкоштовні спортивні майданчики у вільному доступі», - йдеться в повідомленні.

Адреси:

вул. Володимира Великого, 36 (футбольне поле);

квартал 274, 4;

вул. Щаслива, 6,8;

вул. Першотравнева, 33 (футбольне поле);

вул. Першотравнева, 39;

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 4;

вулиця Василя Сухомлинського, 4-А;

провулок Героїв Бреста, 63;

вул. Мічуріна, 83;

квартал 278, 22-а (футбольне поле);

вул. Республіканська, 124;

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 8.

15 нових майданчиків по програмі Президента України Володимира Зеленського «Здорова Україна»:

вул. Троїцька, 69/15;

вул. Ватутіна, 27;

вул. Велика Набережна, 29;

Набережна Лейтенанта Дніпрова, 84;

вул. Шевченка, 24/43;

квартал 287, 19;

квартал 297, 7;

вул. Генерала Манагарова, 1;

вул. Миру, 3;

провулок Героїв Бреста, 93;

вул. Героїв України, 23;

проспект Свободи, 30;

вул. Мічуріна, 74.

вул. Переяславська, 44;

вул. Івана Приходька, 23.

Нагадаємо, вартість одного з 15 спортмайданчиків за президентською програмою становить 477,5 тис. гривень. Їх встановлювали за кошти обласного та місцевого бюджетів.