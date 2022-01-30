15 спортивних майданчиків приймуть на баланс Кременчука

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На сесії Кременчуцької міської ради планують затвердити питання щодо прийняття до комунальної власності Кременчука мультифункціональних спортивних майданчиків. Їх придбав Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації за кошти субвенції з державного бюджету, співфінансування з обласного та місцевого бюджетів. Мова йде про

Йдеться про 15 майданчиків, загальною вартістю 7 162 500 гривень (з ПДВ). Вартість одного майданчика 477 500 грн.

Перелік мультифункціональних спортивних майданчиків, які розташовані за адресою:

вул. Троїцька, 69/15

вул. Ватутіна, 27

вул. Велика набережна, 29

вул. набережна Лейтенанта Дніпрова, 84

вул. Шевченка, 24/43

квартал 287, 19

квартал 297, 7

вул. Генерала Манагарова, 1

вул. Миру, 3

провулок Героїв Бреста, 93

вул. Героїв України, 23

проспект Свободи, 30

вул. Мічуріна, 74

вул. Переяславська, 44

вул. Івана Приходька, 23

Балансоутримувачем майна зазначений заклад «Спорт для всіх». Обстеження майна та підписання акта приймання-передачі доручається комісії, склад якої затвердять рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.