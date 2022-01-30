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Кременчук, Спорт, Кременчуг

15 спортивних майданчиків приймуть на баланс Кременчука

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 302

 

Рішення приймуть на найближчій сесії міської ради 

На сесії Кременчуцької міської ради планують затвердити питання щодо прийняття до комунальної власності Кременчука мультифункціональних спортивних майданчиків. Їх придбав Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації за кошти субвенції з державного бюджету, співфінансування з обласного та місцевого бюджетів. Мова йде про 

Йдеться про 15 майданчиків, загальною вартістю 7 162 500 гривень (з ПДВ). Вартість одного майданчика 477 500 грн. 

Перелік мультифункціональних спортивних майданчиків, які розташовані за адресою:

  • вул. Троїцька, 69/15
  • вул. Ватутіна, 27
  • вул. Велика набережна, 29
  • вул. набережна Лейтенанта Дніпрова, 84
  • вул. Шевченка, 24/43
  • квартал 287, 19
  • квартал 297, 7
  • вул. Генерала Манагарова, 1
  • вул. Миру, 3
  • провулок Героїв Бреста, 93
  • вул. Героїв України, 23
  • проспект Свободи, 30
  • вул. Мічуріна, 74
  • вул. Переяславська, 44
  • вул. Івана Приходька, 23

Балансоутримувачем майна зазначений заклад «Спорт для всіх». Обстеження майна та підписання акта приймання-передачі доручається комісії, склад якої затвердять рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія спортивний майданчик
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