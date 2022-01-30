15 спортивних майданчиків приймуть на баланс Кременчука

На сесії Кременчуцької міської ради планують затвердити питання щодо прийняття до комунальної власності Кременчука мультифункціональних спортивних майданчиків. Їх придбав Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації за кошти субвенції з державного бюджету, співфінансування з обласного та місцевого бюджетів. Мова йде про
Йдеться про 15 майданчиків, загальною вартістю 7 162 500 гривень (з ПДВ). Вартість одного майданчика 477 500 грн.
Перелік мультифункціональних спортивних майданчиків, які розташовані за адресою:
Балансоутримувачем майна зазначений заклад «Спорт для всіх». Обстеження майна та підписання акта приймання-передачі доручається комісії, склад якої затвердять рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.