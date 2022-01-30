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Де в Кременчуці відключатимуть світло 31 січня: адреси

Сьогодні, 17:22 Переглядів: 633

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 31 січня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а
  • просп. Свободи 8, 16а, 47;
  • вул. Артема Носенка;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Проектна;
  • вул. Переяслівська;
  • вул. Сумська;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Піщана;
  • вул. Хорольська;
  • вул. Кріворудна;
  • вул. Приходька, 99-109;
  • вул. Олександрійська, 2;
  • вул. Верхньодніпровська;
  • вул. Східна;
  • вул. Добролюбова;
  • вул. Шкільна;
  • вул. Радищева;
  • вул. Чумацький шлях;
  • вул. Кузнечна;
  • вул. Чубинського;
  • вул. Приходька;
  • вул. Київська, 1/49;
  • вул. Ватутіна;
  • вул. Матросова; 
  • вул. Переяслівська;
  • вул. Арсенальна;
  • вул. Чередницька;
  • вул. Чкалова;
  • пров. Турбінний; 
  • пров. Товстого; 
  • пров. Березневий;
  • пров. Рилєєва;
  • пров. Чернишевського;
  • пров. Правобережний;
  • пров. Приходька;
  • пров. Піщаний;
  • пров. Градизький;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Західний;
  • пр. Червневий.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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