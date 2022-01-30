Де в Кременчуці відключатимуть світло 31 січня: адреси
Сьогодні, 17:22
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 31 січня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а;
- просп. Свободи 8, 16а, 47;
- вул. Артема Носенка;
- вул. Кооперативна;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Проектна;
- вул. Переяслівська;
- вул. Сумська;
- вул. Підгірна;
- вул. Піщана;
- вул. Хорольська;
- вул. Кріворудна;
- вул. Приходька, 99-109;
- вул. Олександрійська, 2;
- вул. Верхньодніпровська;
- вул. Східна;
- вул. Добролюбова;
- вул. Шкільна;
- вул. Радищева;
- вул. Чумацький шлях;
- вул. Кузнечна;
- вул. Чубинського;
- вул. Приходька;
- вул. Київська, 1/49;
- вул. Ватутіна;
- вул. Матросова;
- вул. Переяслівська;
- вул. Арсенальна;
- вул. Чередницька;
- вул. Чкалова;
- пров. Турбінний;
- пров. Товстого;
- пров. Березневий;
- пров. Рилєєва;
- пров. Чернишевського;
- пров. Правобережний;
- пров. Приходька;
- пров. Піщаний;
- пров. Градизький;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пр. Червневий.
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