Де в Кременчуці відключатимуть світло 31 січня: адреси

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«Полтаваобленерго» попереджає, що 31 січня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а ;

просп. Свободи 8, 16а , 47 ;

вул. Артема Носенка;

вул. Кооперативна;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Проектна;

вул. Переяслівська;

вул. Сумська;

вул. Підгірна;

вул. Піщана;

вул. Хорольська;

вул. Кріворудна;

вул. Приходька, 99-109;

вул. Олександрійська, 2;

вул. Верхньодніпровська;

вул. Східна;

вул. Добролюбова;

вул. Шкільна;

вул. Радищева;

вул. Чумацький шлях;

вул. Кузнечна;

вул. Чубинського;

вул. Приходька;

вул. Київська, 1/49;

вул. Ватутіна;

вул. Матросова;

вул. Переяслівська;

вул. Арсенальна;

вул. Чередницька;

вул. Чкалова;

пров. Турбінний;

пров. Товстого;

пров. Березневий;

пров. Рилєєва;

пров. Чернишевського;

пров. Правобережний;

пров. Приходька;

пров. Піщаний;

пров. Градизький;

пров. Зв'язковий;

пров. Бакинський;

пров. Західний;

пр. Червневий.

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