Щоб обміняти водійське посвідчення, медична довідка не потрібна, - МВС

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МВС спростили отримання водійських посвідчень та процедуру складання практичних іспитів під час воєнного стану

Міністерство внутрішніх справ значно спростило отримання під час воєнного стану водійських посвідчень у сервісних центрах, повідомив начальник Головного сервісного центру МВС України Євген Мойсеєнко.

Так, за його словами, щоб відновити чи обміняти водійське посвідчення, тепер не потрібна медична довідка. Для відновлення водійського посвідчення достатньо звернутися до будь-якого сервісного центру, лише надавши паспорт та ідентифікаційний код.

«З початком війни велика кількість людей втратила свої документи, і послуга відновлення посвідчення водія стала однією з найзапитуваніших. Ми ініціювали зміни, які були ухвалені урядом, і забезпечили відновлення посвідчення водія без медичної довідки на період воєнного стану», - сказав Мойсеєнко.

Він також зазначив, що наразі екзаменація для отримання водійських посвідчень відбувається у 19 областях та місті Києві - спрощена процедура складання практичних іспитів на період воєнного стану.

«Водіям легкових автомобілів, загально запитувана категорія В, зараз достатньо успішно скласти іспит на шляхах загального користування», - повідомив очільник Головного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, з 14 квітня 2022 року у Кременчуці відновив роботу сервісний центр МВС. Серед послуг, які можуть замовити громадяни – реєстрація та перерєстрація транспортних засобів, обмін посвідчення водія після втрати, обмін посвідчення водія, складання практичних та теоретичних іспитів. Зазначається, що відвідувачів приймають у порядку живої черги.

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