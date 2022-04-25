Поліцейські провели обшук та вилучили наркотичні речовини у мешканця Кременчука

Поліцейськими Кременчуцького районного управління поліції проведений санкціонований обшук в помешканні 41-річного місцевого мешканця.
У будинку чоловіка слідчі виявили та вилучили суху речовину, зовні схожу на марихуану та коноплю. Речові докази спрямовані на судову експертизу. Обшук проводився під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області на своєму офіційному сайті з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.
За даним фактом слідчими поліції проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.
- Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та направлення обвинувального акту до суду.
У разі визнання вини судом чоловікові загрожує обмеження волі на строк до п’яти років. Тривають слідчі дії, - йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Полтавської області.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер