У Кремінній на Луганщині стався вибух під час наради «народного мера»: усі зрадники загинули

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 881

Усі зрадники чомусь досить швидко і погано закінчують своє життя

У тимчасово окупованому ворогом місті Кремінна в Луганській області стався вибух побутового газу в будівлі міського виконкому. У момент вибуху там проходило засідання поставленого російськими окупантами «мера» міста.

Про інцидент повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, загинуло багато зрадників України.

- Годину тому у Кремінній внаслідок порушення правил пожежної безпеки у міськвиконкомі стався вибух побутового газу, – написав Геращенко.

Він уточнив, що в результаті вибуху є «багато загиблих та поранених».

- За дивним збігом обставин, вибух газу стався під час наради так званого «народного мера» Кремінної, – повідомив радник голови МВС.

За його інформацією, на нараді окрім так званого «мера» Кремінної були також зрадники з силових структур.

- Кажуть, що всі, хто зрадив присягу на вірність народу України – загинули. Не співчуваємо і не сумуємо, – підкреслив Геращенко.

Як ми повідомляли, минулої ночі у російському Брянську сталися сильні пожежі. У соцмережах написали, що горить дві нафтобази та склад боєприпасів військової частини. Про причини пожеж та вибухів в рф поки не повідомляють. Можливо також було порушення правил поводження із побутовим газом, або ж куріння у невстановленому місці.