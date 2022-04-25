У Кремінній на Луганщині стався вибух під час наради «народного мера»: усі зрадники загинули

У тимчасово окупованому ворогом місті Кремінна в Луганській області стався вибух побутового газу в будівлі міського виконкому. У момент вибуху там проходило засідання поставленого російськими окупантами «мера» міста.
Про інцидент повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, загинуло багато зрадників України.
- Годину тому у Кремінній внаслідок порушення правил пожежної безпеки у міськвиконкомі стався вибух побутового газу, – написав Геращенко.
Він уточнив, що в результаті вибуху є «багато загиблих та поранених».
За його інформацією, на нараді окрім так званого «мера» Кремінної були також зрадники з силових структур.
Як ми повідомляли, минулої ночі у російському Брянську сталися сильні пожежі. У соцмережах написали, що горить дві нафтобази та склад боєприпасів військової частини. Про причини пожеж та вибухів в рф поки не повідомляють. Можливо також було порушення правил поводження із побутовим газом, або ж куріння у невстановленому місці.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер