«Ядерний тероризм»: дві російські крилаті ракети пролетіли над Хмельницькою АЕС

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Ракети пролетіли сьогодні вранці над водоймою-охолоджувачем атомної станції

Сьогодні, 25 квітня, о 8.10 над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС пролетіли дві крилаті ракети, випущені російськими військовими.

Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Повідомляється, що ракети летіли ймовірно в бік міст Рівне або Здолбунів.

В «Енергоатомі» назвали такі дії росії «ядерним тероризмом» та закликали зупинити російську агресію для запобігання ядерної катастрофи.

- Російські збройні сили знову бездумно обстрілюють територію України, випускаючи крилаті й інші стратегічно-тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об’єктів. Це черговий акт ядерного тероризму, яких від початку військової агресії Росії проти Україні стає дедалі більше. Російську агресію в Україні необхідно зупинити якнайшвидше. Адже в небезпеці – під загрозою чергової ядерної катастрофи – весь світ!, - сказано у повідомленні «Енергоатому».

Раніше Україна заявляли про декілька фактів ядерного тероризму з боку російської федерації. Зокрема, 16 квітня над Південноукраїнською АЕС пройшли три російські ракети, випущені ймовірно з території білорусі в напрямку Миколаєва.

В перший день широкомасштабного військового вторгнення в Україну російські війська Чорнобильську АЕС, а 4 березня взяли під контроль Запорізьку атомні електростанції, яку утримують досі. На станцію знаходяться представники російської атомної корпорації «Росатом».