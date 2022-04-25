«Ядерний тероризм»: дві російські крилаті ракети пролетіли над Хмельницькою АЕС

Сьогодні, 25 квітня, о 8.10 над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС пролетіли дві крилаті ракети, випущені російськими військовими.
Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».
Повідомляється, що ракети летіли ймовірно в бік міст Рівне або Здолбунів.
В «Енергоатомі» назвали такі дії росії «ядерним тероризмом» та закликали зупинити російську агресію для запобігання ядерної катастрофи.
Раніше Україна заявляли про декілька фактів ядерного тероризму з боку російської федерації. Зокрема, 16 квітня над Південноукраїнською АЕС пройшли три російські ракети, випущені ймовірно з території білорусі в напрямку Миколаєва.
В перший день широкомасштабного військового вторгнення в Україну російські війська Чорнобильську АЕС, а 4 березня взяли під контроль Запорізьку атомні електростанції, яку утримують досі. На станцію знаходяться представники російської атомної корпорації «Росатом».
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер