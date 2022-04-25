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Кременчук, Надзвичайні новини, Україна, Світ

Після вибухів та пожеж на нафтобазах у Брянську рф почали масово евакуювати населення

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 968

 

Вибухи та пожежі на нафтобазах російського Брянська спричинили паніку серед місцевого населення

З прикордонного російського міста Брянськ, де загорілися резервуари для зберігання нафти, людей евакуюють з навчальних закладів та державних установ.

Про це пише місцеве видання «Новости Брянска».

Зазначають, що масово евакуювали дітей з п’яти шкіл міста та дитсадка, що розташовані недалеко від нафтобази.

Також повідомляється, що людей евакуювали з арбітражного суду Брянської області та з будівлі міської адміністрації.

Видання пише, що на місце прибули працівники МНС. Офіційних даних щодо ситуації наразі немає.

За повідомленнями місцевих жителів, перед початком обох загорянь вони чули вибухи. Містяни пишуть, що наразі евакуювали і людей, які живуть неподалік від нафтобази.

Вранці з’явились повідомлення, що минулої ночі у російському місті Брянськ прогриміли вибухи після яких виникли дві пожежі. Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в районі заводу «Сільмаш» та нафтобази «Дружба», де загорілися резервуари з паливом. Також вибух прогримів на території місцевої військової частини.

Нафтобази, що горять, входять до комплексу нафтопроводу «Дружба», через який до Європи надходить російська нафта. Пожежі надано підвищений ранг, є пошкодження резервуарів. Масштаби пожежі у міністерстві надзвичайних ситуацій росії розголошувати не хочуть.

Як повідомляє у своєму Twitter-аккаунті місцевий блогер Сергій Петренко, сьогодні вночі у Брянську були підірвані дві нафтобази, склад боєприпасів, а також під’їдні залізничні колії до цього складу. Він оприлюднив фото цих колій та нагадав своїм читачам, що Брянськ – то міста «партизанської слави».

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Новости Брянска

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Теги: нафтобаза пожежа Росія вибухи
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