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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Нових Санжарах обікрали храм – поліція Полтавщини шукає свідків та звертається за допомогою

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 136

 

Слідчі встановлюють обставини викрадення грошей та майна із храму УПЦ

Сьогодні близько 8.00 до відділення №3 Полтавського районного управління поліції, що у Нових Санжарах, звернувся настоятель Свято-Георгіївського храму Української Православної Церкви з повідомленням про пошкодження вхідних дверей.

 

Слідчо-оперативна група, що прибула на виклик, провела огляд місця події та попередньо встановила, що із храму викрадено грошові кошти із скриньки для пожертв та деякі інші речі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті з посиланням на Полтавське райуправління поліції.

У поліції зазначають, що наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану) КК України. Тривають слідчі дії.

- Шановні громадяни! Якщо вам відома інформація про осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину, просимо повідомити до поліції за номерами: 0997504180 (чергова частина відділення №3 (Нові Санжари), 102 або будь-яким іншим зручним для вас способом, - звертається до свідомих громадян відділ комунікації поліції Полтавської області.


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини

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Теги: поліція Полтавщини Нові Санжари храм крадіжка
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