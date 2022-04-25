Окупанти готуються до застосування хімічної зброї проти українських захисників на «Азовсталі»

Проти людей, які перебувають на території заводу «Азовсталь», може бути застосована хімічна зброя. А окрім українських військовослужбовців там ховається багато мирних мешканців Маріуполя, серед яких є діти.
Згідно з останніми даними, для того щоб уникнути втрат серед військовослужбовців зс рф, може бути здійснено так зване викурювання українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства. Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими й авіаційними боєприпасами — носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російські підрозділи «військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту» застосовуватимуть аерозолі з хімічною зброєю. Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.
За їх оцінкою, додатковими підтвердженнями планів кремля щодо застосування хімічної зброї на «Азовсталі» є:
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер