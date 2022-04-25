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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти готуються до застосування хімічної зброї проти українських захисників на «Азовсталі»

Сьогодні, 14:46 Переглядів: 231

 

Таким чином російська армія хоче уникнути втрат при штурмі укріплень наших військ

Проти людей, які перебувають на території заводу «Азовсталь», може бути застосована хімічна зброя. А окрім українських військовослужбовців там ховається багато мирних мешканців Маріуполя, серед яких є діти.

Згідно з останніми даними, для того щоб уникнути втрат серед військовослужбовців зс рф, може бути здійснено так зване викурювання українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства. Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими й авіаційними боєприпасами — носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російські підрозділи «військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту» застосовуватимуть аерозолі з хімічною зброєю. Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

- Відомо, що слова президента рф в оприлюдненому ЗМІ відеофрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про «заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла» слід сприймати саме в контексті — не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї, - йдеться в повідомленні українських розвідників.

За їх оцінкою, додатковими підтвердженнями планів кремля щодо застосування хімічної зброї на «Азовсталі» є:

  • «робота на випередження» — поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї;
  • підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ГУР Міноборони України

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