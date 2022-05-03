На Полтавщині підприємець зрубав дерева у заповіднику і тепер має відшкодувати 300 тис. грн

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 311

Решетилівська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо фізичної особи-підприємця з Полтавського району за незаконну порубку дерев на території об’єкта природно-заповідного фонду та в лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки (ч. ч. 3, 4 ст. 246 КК України). Про це повідомляє прокуратура Полтавщини.

Упродовж 2020-2021 років у регіональному ландшафтному парку «Нижньоворсклянський» та у захисних лісових насадженнях на території Кобеляцької територіальної громади, не маючи лісорубних квитків, підприємець зрубав 70 дерев різних порід, спричинивши державі збитки на загальну суму понад 300 тис. грн.

Наразі на спиляну деревину наклали арешт. Окрім цього, з метою відшкодування вказаних збитків прокуратура пред’явила позов до обвинуваченого.