У тимчасово зайнятих агресором містах і селах активно розвивається рух опору

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 569

За попередню добу українські військові уразили сім БпЛА «Орлан-10» та один БпЛА «Форпост»

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 3-го травня. Розпочалась 69 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Противник вживає заходів щодо поповнення значних втрат техніки в підрозділах збройних сил російської федерації, що ведуть бойові дії на території України. За наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області у період з 27 квітня по 2 травня зняли зі зберігання сімнадцять танків та шістдесят БМП-1. Їх відправили на тимчасово зайняті російськими військами українські території.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань немає.

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів. На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над Рубіжним і Попасною та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Продовжував обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили сім БпЛА «Орлан-10» та один БпЛА «Форпост».

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили дванадцять атак ворога, знищили шість танків, п’ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки противника. Зазнає втрат ворог і на інших напрямках. Активно продовжує розвиватися в тимчасово зайнятих агресором містах і селах рух опору.

Разом переможемо! Слава Україні!