Отримати витяг про відсутність судимості знову можна онлайн

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 238

З початку війни в Україні роботу сервісу обмежували

Відтепер отримати витяг про відсутність судимості можна за лічені хвилини, повідомляє МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Ігоря Бондаренка, розроблено сервіс vytiah.mvs.gov.ua, за допомогою якого громадяни України можуть у безпечний спосіб, швидко та ефективно замовити витяг про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

Автоматична обробка запиту відбувається досить швидко, вже за лічені хвилини в «Особистому кабінеті» з’являється витяг в електронному вигляді з QR-кодом, що дає змогу перевірити чинність даного документу», - сказав Ігор Бондаренко.

Витяг про відсутність судимості може знадобитися для:

▪️здійснення всиновлення;

▪️оформлення документів в органах соціального забезпечення;

▪️оформлення віз для виїзду за кордон та надання до установ іноземних держав;

▪️оформлення на роботу;

▪️для участі в процедурі закупівель тощо.

Нагадаємо, до війни громадяни мали змогу замовити довідку про несудимість онлайн, зокрема відповідна послуга була в застосунку Дія. Однак з початком російського вторгнення державі задля захисту своїх електронних ресурсів довелося обмежити їхню роботу.