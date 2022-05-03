У Козельщині чоловік відібрав телефон у інваліда

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Раніше судимого чоловіка затримали через годину після пограбування

У Козельщині 1 травня 33-річний чоловік пограбував людину з інвалідністю. Як повідомляє поліція Полтавщини, зловмисник скористався безпорадним станом потерпілого, прикутого до ліжка. Він проник до приватного будинку та привласнив мобільний телефон господаря.

Чоловіка затримали за годину після пограбування. З'ясувалося, що раніше він був судимий.

Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що наприкінці березня у Кременчуці хлопець пограбував таксиста.