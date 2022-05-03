Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

ДТП, шахрайства, виклики поліції для приборкання п’яниць: про усі події на Кременчуччині

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1

 

Сьогодні відмічають Всесвітній день свободи преси – міжнародний день, що відзначається в системі ООН

Саме з привітання журналістів, що прийшли на брифінг до начальника Кременчуцької районної військової адміністрації, розпочав Олег Лєднік свою розповідь про ситуацію в районі за минулу добу.

- Свобода преси має величезне значення для розвитку суспільства… Цензура – це загроза демократії, яка може привести до непередбачуваних наслідків. Нагальний приклад – сучасна росія, де давно немає свободи слова, а їх «руський мір» - найбільша фікція, - зазначив він.

Олег Лєднік навів дані щодо правопорушень, скоєних у Кременчуцькому районі за минулу добу. Патрульна поліція 9 разів виїжджала на виклики громадян, а ще 13 викликів поліції були пов’язані із неприйнятною поведінкою осіб у нетверезому стані.

На території Кременчуцького району патрульні вчора також затримали двох нетверезих водіїв та склали по ним адмінпротоколи за статтею 130 КУАП - порушники будуть притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу. Їхні автівки поки поставили на штрафмайданчик.

- Будемо ініціювати передачу автомобілів п’яниць за кермом на потреби ЗСУ. У період воєнного стану законодавство дає нам таку можливість. Вважаю, що деяким любителям пити за кермом їхні автівки наразі не потрібні, - заявив очільник РВА.

Він додав, що вчора було скоєно ДТП із травмуванням людини. Водій на автомобілі збив жінку на пішохідному переході біля будинку на вулиці Свободи,61/1. Жінка виявилась вимушеною переселенкою із Харкова - наразі вона знаходиться в лікарні у важкому стані. Попередньо у ДТП винен водій. Поліція проводить слідчі дії у рамках кримінального провадження.

Отже, біжала від війни, але важку травму отримала у далекому від фронту Кременчуці.

Олег Лєднік повідомив, що окрім правопорушень, пов’язаних із пияцтвом, поліція зареєстрували ще 5 крадіжок та 5 випадків шахрайства.

- Усі шахрайства пов’язані з виманюванням грошей у довірливих громадян. Будьте пильними і не ведітеся на різні шахрайські схеми, - порадив начальник РВА жителям району.

Він також повідомив, що ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства та пожеж у районі за минулий день не зафіксовано.

0
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна нетверезий водій Кременчуцький район поліція ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх