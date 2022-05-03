ДТП, шахрайства, виклики поліції для приборкання п’яниць: про усі події на Кременчуччині

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Саме з привітання журналістів, що прийшли на брифінг до начальника Кременчуцької районної військової адміністрації, розпочав Олег Лєднік свою розповідь про ситуацію в районі за минулу добу.
Олег Лєднік навів дані щодо правопорушень, скоєних у Кременчуцькому районі за минулу добу. Патрульна поліція 9 разів виїжджала на виклики громадян, а ще 13 викликів поліції були пов’язані із неприйнятною поведінкою осіб у нетверезому стані.
На території Кременчуцького району патрульні вчора також затримали двох нетверезих водіїв та склали по ним адмінпротоколи за статтею 130 КУАП - порушники будуть притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу. Їхні автівки поки поставили на штрафмайданчик.
Він додав, що вчора було скоєно ДТП із травмуванням людини. Водій на автомобілі збив жінку на пішохідному переході біля будинку на вулиці Свободи,61/1. Жінка виявилась вимушеною переселенкою із Харкова - наразі вона знаходиться в лікарні у важкому стані. Попередньо у ДТП винен водій. Поліція проводить слідчі дії у рамках кримінального провадження.
Отже, біжала від війни, але важку травму отримала у далекому від фронту Кременчуці.
Олег Лєднік повідомив, що окрім правопорушень, пов’язаних із пияцтвом, поліція зареєстрували ще 5 крадіжок та 5 випадків шахрайства.
Він також повідомив, що ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства та пожеж у районі за минулий день не зафіксовано.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер