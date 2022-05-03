ДТП, шахрайства, виклики поліції для приборкання п’яниць: про усі події на Кременчуччині

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Сьогодні відмічають Всесвітній день свободи преси – міжнародний день, що відзначається в системі ООН

Саме з привітання журналістів, що прийшли на брифінг до начальника Кременчуцької районної військової адміністрації, розпочав Олег Лєднік свою розповідь про ситуацію в районі за минулу добу.

- Свобода преси має величезне значення для розвитку суспільства… Цензура – це загроза демократії, яка може привести до непередбачуваних наслідків. Нагальний приклад – сучасна росія, де давно немає свободи слова, а їх «руський мір» - найбільша фікція, - зазначив він.

Олег Лєднік навів дані щодо правопорушень, скоєних у Кременчуцькому районі за минулу добу. Патрульна поліція 9 разів виїжджала на виклики громадян, а ще 13 викликів поліції були пов’язані із неприйнятною поведінкою осіб у нетверезому стані.

На території Кременчуцького району патрульні вчора також затримали двох нетверезих водіїв та склали по ним адмінпротоколи за статтею 130 КУАП - порушники будуть притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу. Їхні автівки поки поставили на штрафмайданчик.

- Будемо ініціювати передачу автомобілів п’яниць за кермом на потреби ЗСУ. У період воєнного стану законодавство дає нам таку можливість. Вважаю, що деяким любителям пити за кермом їхні автівки наразі не потрібні, - заявив очільник РВА.

Він додав, що вчора було скоєно ДТП із травмуванням людини. Водій на автомобілі збив жінку на пішохідному переході біля будинку на вулиці Свободи,61/1. Жінка виявилась вимушеною переселенкою із Харкова - наразі вона знаходиться в лікарні у важкому стані. Попередньо у ДТП винен водій. Поліція проводить слідчі дії у рамках кримінального провадження.

Отже, біжала від війни, але важку травму отримала у далекому від фронту Кременчуці.

Олег Лєднік повідомив, що окрім правопорушень, пов’язаних із пияцтвом, поліція зареєстрували ще 5 крадіжок та 5 випадків шахрайства.

- Усі шахрайства пов’язані з виманюванням грошей у довірливих громадян. Будьте пильними і не ведітеся на різні шахрайські схеми, - порадив начальник РВА жителям району.

Він також повідомив, що ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства та пожеж у районі за минулий день не зафіксовано.