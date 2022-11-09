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Родині Романа Шелеська вручили орден «Богдана Хмельницького», яким кременчужанина нагородили посмертно

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 156

 

Підполковник Шелесько Роман Васильович загинув на Донбасі 18-го квітня під час виконання бойових завдань 

Сьогодні, 9-го листопада, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік вручив орден «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеню, яким був нагороджений полеглий захисник України підполковник Роман Шелесько, його дружині та дітям. 

Він загинув 18-го квітня у 41-річному віці, виконуючи бойові завдання у районі населеного пункту Нижнє Новоайдар Луганської області. Указ про нагородження Президент України підписав ще 20-го травня 2022 року, але нагороду передали до Кременчуцького РТЦК та СП тільки зараз.

Підполковника Шелеська Романа Васильовича нагородили посмертно «за особисту мужність, самовіддані дії та героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Олег Лєднік пообіцяв усіляку підтримку родині загиблого офіцера.

Роман Васильович Шелесько повернувся на військову службу у листопаді 2016 року, підписавши контракт. Службу проходив у військовій частині А4279 Збройних сил України. У складі цієї частини він прийняв свій останній бій навесні цього року.

- Він був дуже оптимістичною людиною, завжди намагався допомагати усім людям, незалежно від обставин… Він мій Герой, він наш Герой і так буде завжди!», -  скрізь сльози сказала дружина загиблого Оксана про свого чоловіка.

Слава Герою і вічна пам’ять!

 

Поки побратими прийняли бій – у Кременчуці попрощалися з воїном Романом Шелеськом

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА загиблий герой орден нагородження
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