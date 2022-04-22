Поки побратими прийняли бій – у Кременчуці попрощалися з воїном Романом Шелеськом

Сьогодні, 22 квітня, у Кременчуці попрощалися із військовим Романом Шелеськом, який загинув у Луганській області. Роман загинув 18 квітня поблизу населеного пункту Новотошківське під час нічного артилерійського обстрілу.
Напередодні в Онуфріївці односельці та батьки провели в останню путь Романа. Чоловік родом звідти, проте жив та працював у Кременчуці. Роман Шелесько був начальником слідчого відділення ЛВ на ст.Кременчук. Майор Шелесько пішов по стопах батька, який також працював у правоохоронних органах. З початку російсько-української війни у 2014 році пішов на захист рідної України.
Друг дитинства Петро розповів, що вони виросли в одному дворі, потім працювали разом.
Однокласник Сергій додав, що навчалися з Романом у 10-11 класах.
Поки у Міському палаці культури під гул повітряної тривоги кременчужани прощалися із захисником. Побратими Романа з 57 бригади з самого ранку приймали бій з російськими загарбниками й тривали оборону Луганщини.
Попрощатися з Романом Шелеськом прийшли колеги по роботі, представники влади, небайдужі кременчужани та навіть побратими з передової. Товариш Олександр знав Романа ще з 2000 року.
У військового залишились дружина, троє дітей та батьки.
Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, поховали Романа Шелеська у Кременчуці на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер