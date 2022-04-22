Поки побратими прийняли бій – у Кременчуці попрощалися з воїном Романом Шелеськом

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 528

Сьогодні, 22 квітня, у Кременчуці попрощалися із військовим Романом Шелеськом, який загинув у Луганській області. Роман загинув 18 квітня поблизу населеного пункту Новотошківське під час нічного артилерійського обстрілу.

Напередодні в Онуфріївці односельці та батьки провели в останню путь Романа. Чоловік родом звідти, проте жив та працював у Кременчуці. Роман Шелесько був начальником слідчого відділення ЛВ на ст.Кременчук. Майор Шелесько пішов по стопах батька, який також працював у правоохоронних органах. З початку російсько-української війни у 2014 році пішов на захист рідної України.

Друг дитинства Петро розповів, що вони виросли в одному дворі, потім працювали разом.

- Знав Романа все своє життя, жили по сусідству, потім працювали разом. Добрий, щедрий…Таких мало. На нього можна було покластися у будь-якій ситуації. У наш час таких не зустрінеш - розповів кременчужанин.

Однокласник Сергій додав, що навчалися з Романом у 10-11 класах.

- Він завжди допомагав, був веселим і життєрадісним. Знав його як доброзичливу людину, - додав товариш Сергій.

Поки у Міському палаці культури під гул повітряної тривоги кременчужани прощалися із захисником. Побратими Романа з 57 бригади з самого ранку приймали бій з російськими загарбниками й тривали оборону Луганщини.

Попрощатися з Романом Шелеськом прийшли колеги по роботі, представники влади, небайдужі кременчужани та навіть побратими з передової. Товариш Олександр знав Романа ще з 2000 року.

- Рома дуже гарна, чуйна та відповідальна людина. Завжди був на позитиві. Не було жодного питання про яке він не знав. Його знало дуже багато людей й він багатьох знав. Завжди був для них розрадою та підтримкою. Вирішував будь-які питання: боєприпаси привезти, щось передати, когось привезти… Коли це все почалося, то було трохи важко, виникали питання харчування й розміщення особового складу. Й в окопах був, і не раз під обстрілами. Для нас це дуже велика втрата, - розповів побратим Олександр.

У військового залишились дружина, троє дітей та батьки.

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, поховали Романа Шелеська у Кременчуці на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.