Нагородили 44 рятувальників Кременчука, які приборкували пожежу, після російського обстрілу

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Рятувальники отримали грамоти від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та Кременчуцької районної військової адміністрації

З першого дня впровадження воєнного стану, рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. Та пліч-о-пліч оперативно ліквідують всі небезпечні події та ситуації, які загрожують життю людини. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

2 квітня не оминули російські ракети Кременчук. Влучивши в один з інфраструктурних об’єктів, вони спричинили масштабну пожежу, яку вогнеборцям довелось приборкувати впродовж доби. Завдяки злагодженим та професійним діям, працівникам служби порятунку вдалось запобігти поширенню пожежі більшими площами.

22 квітня 44-х рятувальників особового складу кременчуцького гарнізону, які працювали над ліквідацією пожежі, відзначили грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та грамотами Кременчуцької районної військової адміністрації.