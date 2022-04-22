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Кременчук

Нагородили 44 рятувальників Кременчука, які приборкували пожежу, після російського обстрілу

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 265

 Рятувальники отримали грамоти від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та Кременчуцької районної військової адміністрації

З першого дня впровадження воєнного стану, рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. Та пліч-о-пліч оперативно ліквідують всі небезпечні події та ситуації, які загрожують життю людини. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

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2 квітня не оминули російські ракети Кременчук. Влучивши в один з інфраструктурних об’єктів, вони спричинили масштабну пожежу, яку вогнеборцям довелось приборкувати впродовж доби. Завдяки злагодженим та професійним діям, працівникам служби порятунку вдалось запобігти поширенню пожежі більшими площами.

22 квітня 44-х рятувальників особового складу кременчуцького гарнізону, які працювали над ліквідацією пожежі, відзначили грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та грамотами Кременчуцької районної військової адміністрації.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ДСНС

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Теги: нагородження ДСНС обстріл війна НПЗ
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