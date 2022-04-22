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Кременчук

З 25 квітня весь Кременчук залишиться без гарячої води

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 365

 

Готуйте тази та водонагрівачі

З понеділка, 25 квітня, весь Кременчук залишиться без гарячої води. Про це стало відомо Телеграфу з власних джерел. Як нам повідомили ремонтні роботи будуть довше звичного, адже техніка для ремонту задіяна для оборони. Чому відключають все місто від постачання гарячої води та коли завершаться ремонтні роботи - нам не повідомили. З однією з інформації ремонтні роботи триватимуть до початку опалювального сезону - до кінця вересня. 

Тож кременчужанам необхідно запастися тазами та водонагрівачами.

Нагадаємо, що напередодні виконавчий комітет Кременчуцької міської ради затвердив графіки відключення теплових мереж та гарячої води на період проведення регламентних робіт. З 26 квітня мешканці нагірної частини мали залишитися без гарячої води, проте до середини осені без гарячої води залишиться все місто. 

У Кременчуці затвердили графік відключення гарячої води
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Автор: Альона Душенко

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Теги: гаряча вода
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