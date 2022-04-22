Військові врятували дітей з Рубіжного та передали батькові на Полтавщину

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 14

Військові врятували рубіжанських дітей, які знаходилися під обстрілами, та возз‘єднали їх з батьком у Полтавській області. Щасливу історії розповів керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

- Нацгвардійці, патрулюючи вулиці Рубіжного, виявили двох хлопчиків. Дорослих з ними не було, з їхніх слів - мати зникла. Військові перевезли малечу до Сєвєродонецької лікарні, їх нагодували, психологи попрацювали з дітьми. Стало відомо, що їхній батько знаходиться в Полтаві, з ним зв‘язалися і вже наступного дня «швидка» з хлопцями рушила на Полтавщину. Тепер діти з батьком в безпеці.

Доля матері, на жаль - невідома… Тільки уявіть, два маленьких хлопчики самі блукали містом, яке постійно обстрілюється…а давно вже мали би бути в безпеці. Хоч би мати була живою… - написав Сергій Гайдай.

Керівник Луганської ОВА закликав мешканців евакуюватися й вберегти своїх рідних та близьких.