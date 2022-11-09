На Полтавщині 19-річний водій наїхав на 15-річного хлопця і втік

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8 листопада близько 20.00 на перехресті вулиць Садової та Олександрівської в місті Лубнах легковик Volkswagen наїхав на неповнолітнього пішохода і втік з місця події. Про це сповістив Лубенський районний відділ поліції.

Унаслідок наїзду 15-річний потерпілий отримав травми; його доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Співробітники Лубенського райвідділу поліції разом зі слідчими обласного Главку поліції менш ніж за годину встановили людину, причетну до даного правопорушення. Ним виявився місцевий 19-річний водій.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.