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Кременчук, Відео, Сюжети

Обласний прокурор розповів про перебіг розслідувань анонімного інформресурсу «Кременчук Today»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 355

 

Наразі щодо роботи «Кременчук Today» порушено кілька кримінальних справ

На сьогодні в рамках розслідувань анонімного інформресурсу «Кременчук Today» правоохоронці з’ясували провайдера та IP-адресу вебсайту. Ім’я власників вебсайту — невідоме.

Про це розповів начальник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій на пресконференції 24 січня.

Наразі щодо діяльності «Кременчук Today» порушено кілька кримінальних справ, зокрема: у листопаді Автозаводський районний суд виніс ухвалу щодо відкриття кримінального провадження — сайт звинувачують у дискредитації місцевої влади, також була внесена заява за ст. 170 ККУ (Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій) через публікації ресурсу та розслідується ще одна справа за зверненням волонтера Олега Бикова.

Нагадаємо, кременчуцька поліція проводить розслідування діяльності вебсайту «Кременчук Today».

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: скриншот з вебсайту «Кременчук Today» Відео: Артем Коваленко
Теги: кременчук today медіа Полтавська обласна прокуратура розслідування прес-конференція
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