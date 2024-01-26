На другому році війни Міністерство внутрішніх справ «дозволило» тваринам бути в укриттях під час тривоги

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 147

Раніше законних підстав для перебування тварин в укриттях під час оголошення тривоги не було

Українцям дозволили брати з собою в укриття домашніх плеканців. У наказі Міністерства внутрішніх справ йдеться, що брати тварин до об'єктів цивільного захисту дозволено за умови, якщо власник тварини забезпечить неушкодженість людей та майна. Крім цього, на власника тварини накладаються певні зобов’язання, йдеться на сайті Головного управління ДСНС у Полтавській області.

Власник має:

здійснювати постійний нагляд за твариною;

забезпечити необхідні умови, що відповідають потребам тварини;

дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог та ветеринарних норм.

Також йдеться, що домашні тварини, які належать до переліку небезпечних, мають бути у наморднику. Ті ж тварини, які можуть становити небезпеку для здоров’я та життя людей, мають бути на повідку.

Нагадаємо, на ремонт укриття у Кременчуцькій мерії у 2022 році виділили 2 млн 50 тис. грн.