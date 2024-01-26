В Кременчуцькій РВА родинам трьох загиблих захисників України передали їх посмертні нагороди

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У районній військовій адміністрації висловили співчуття родинам загиблих Героїв та запевнили, що для них завжди буде всебічна підтримка та допомога

Сьогодні, 26 січня, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди родинам трьох загиблих захисників України.

Державні нагороди рідним полеглих Героїв передали заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Мирослав Волков.

Першим державну нагороду вручили дружині загиблого молодшого сержанта Олександра Васильовича Єфремова. Він народився 21 лютого 1972 року. До війни зі своєю родиною жив у селі Піщане.

Олександр Єфремов добровільно пішов на військову службу по мобілізації 21 квітня 2022 року. Воював у складі 66 окремої механізованої бригади на Донеччині. Загинув 27 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Брусівка Донецької області. Рятуючи життя поранених бійців на Лиманському напрямку, вивозив їх з поля бою та наїхав на міну.

Нагороджений відзнакою Лиманської міської військової адміністрації за стійкість у бою з російськими загарбниками при захисті Батьківщини.

Державну нагороду загиблого солдата Олега Володимировича Потакуєва отримала його матір.

Він народився 27 жовтня 1990 року в селі Нова Знам’янка. Працював на Кременчуцькому колісному заводі, «АвтоКрАЗі» та «Укртатнафті».

Захищати Україну пішов добровільно 21 квітня 2022 року. Воювати йому довелося також на Донецькому напрямку — стрільцем-санітаром у складі десантно-штурмового батальйону.

29 жовтня 2022 року Олег Потакуєв загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Новомихайлівка Донецької області.

Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня посмертно.

Державну нагороду солдата Дмитра Петровича Ковальчука отримала його мати. Він народився 29 жовтня 1985 року. На військову службу пішов добровільно 4 жовтня 2022 року. Був снайпером розвідувального взводу 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка Луганської області 11 січня 2023 року — потрапив під мінометний обстріл ворога, прикриваючи відхід побратимів.

Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня посмертно.

Артем Даценко та Мирослав Волков висловили співчуття родинам загиблих Героїв та запевнили, що для них буде завжди всебічна підтримка та допомога.

Після вручення нагород дружина загиблого Дмитра Ковальчука пані Тетяна розповіла про свого чоловіка, як про дуже сильну, рішучу та волелюбну людину.

— Він був дуже гарним чоловіком і зробив усе можливе, щоб захистити Україну та свою родину, — розповіла пані Тетяна.

Про свого племінника розповіла пані Лідія.

— Діма на війну пішов добровільно. Він був добрий, чуйний, хороший сім’янин. Вічна йому пам’ять. Хай лежать, спочивають хлопці і нас захищають. Вони не вмирають, доки вони в наших серцях, — сказала жінка.

Матір Олега Потакуєва розповіла, як її син вирішив стати на захист України.

— Коли він вирішив піти на війну, то сказав мені, що треба йти захищати Батьківщину… Коли зв’язку з ним не було два тижні ми пішли у військкомат, і нам повідомили, що він безвісти зниклий. Потім через тиждень передали, що він в Дніпрі. Ми поїхали й там його упізнали. Олег був дуже добрим, хорошим. У школі його поважали й любили. Коли дізналися про смерть, усі прийшли його провести в останню путь, — зі сльозами на очах згадувала пані Євгенія про свого сина.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!