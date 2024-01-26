Правоохоронці видворили з України незаконного мігранта, який переховувався на Полтавщині

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Рішення про видворення чоловік отримав в Одесі, проте переховуватися вирішив в одному з сіл на Полтавщині

24 січня правоохоронці примусово видворили чергового незаконного мігранта, що переховувався в одному з сіл на Полтавщині. Про це повідомляють у пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Рішення Головуправління Державної міграційної служби про примусове повернення до рідної країни 38-річний вірменин отримав в Одесі, проте вирішив його не виконувати та переховуватися від міграційної служби в одному з сіл на Полтавщині.

На підставі рішення Київського районного суду Полтави чоловіка затримали та доправили до пункту тимчасового перебування іноземців у Миколаївській області.

Днями поліцейські разом з фахівцями міграційної служби забезпечили примусове видворення порушника за межі держави через контрольно-пропускний пункт «Могилів-Подільський».

Нагадаємо, протягом останніх двох тижнів 2023 року міграційники Полтавщини затримали 17 нелегалів. Загалом же за цей період фахівці зафіксували 90 випадків порушень міграційного законодавства.