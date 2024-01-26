У Кам'янопотоківській громаді перейменували 22 вулиці у шести селах

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

Нові вулиці називатимуться на честь українців, відомих як у межах громади, так і по всій Україні

У Кам’янопотоківській громаді Кременчуцького району перейменували 22 вулиці у 6 селах. Рішення про це було прийняте на засіданні 57 сесії восьмого скликання Кам’янопотоківської сільської ради.

Відбулося це на виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

У селі Садки провулок перейменували на честь письменника і діяча «Просвіти» Панаса Мирного. А у селі Бурти вулиця Чкалова отримала назву Катерини Білокур — художниці, майстрині декоративного розпису.

У селі Білецьківка вул. Комарова перейменували на честь загиблого земляка-воїна Збройних сил України Сергія Савченка. Вулиця Мічуріна тепер матиме ім’я місцевої лікарки Раїси Донцової.

У селі Кам’яні Потоки назву вулиці Мічуріна змінили на гетьмана Івана Виговського, вулицю 8-го Березня перейменовано на Українських козаків, Гагаріна — на Героїв України, вул. Пушкіна на Покровську, вулицю Катеринославську на Дніпровську, а Горького на Захара Ялова (видатний український богатир, спортсмен, чемпіон світу з вільної боротьби, який народився у Кам’яних Потоках).

У селі Чечелеве вулицю Чкалова перейменували на честь Крістіни Зосімової — спортсменки, військовослужбовиці, яка загинула влітку 2022 року на Донеччині. Вулицю Пушкіна перейменували на Володимира Великого. Увічнили у назвах вулиць видатних гетьманів-борців за визволення Гетьманщини з-під московського ярма — Івана Мазепу та Пилипа Орлика (в пам’ять про творця першої у Європі Конституції перейменували вулицю Левітана). Вулиця Гагаріна відтепер називається Леоніда Каденюка; вул. Антона Макаренка матиме ім’я Михайла Грушевського.

Нагадаємо, нещодавно у Києві перейменували вулицю на честь льотчика Олександра Оксанченка з Миргорода, який загинув у повітряному бою на другий день повномасштабної війни.