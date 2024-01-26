Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Прощаємося із СРСР

У Кам'янопотоківській громаді перейменували 22 вулиці у шести селах

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

 

Нові вулиці називатимуться на честь українців, відомих як у межах громади, так і по всій Україні

У Кам’янопотоківській громаді Кременчуцького району перейменували 22 вулиці у 6 селах. Рішення про це було прийняте на засіданні 57 сесії восьмого скликання Кам’янопотоківської сільської ради.

Відбулося це на виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

У селі Садки провулок перейменували на честь письменника і діяча «Просвіти» Панаса Мирного. А у селі Бурти вулиця Чкалова отримала назву Катерини Білокур — художниці, майстрині декоративного розпису.

У селі Білецьківка вул. Комарова перейменували на честь загиблого земляка-воїна Збройних сил України Сергія Савченка. Вулиця Мічуріна тепер матиме ім’я місцевої лікарки Раїси Донцової.

У селі Кам’яні Потоки назву вулиці Мічуріна змінили на гетьмана Івана Виговського, вулицю 8-го Березня перейменовано на Українських козаків, Гагаріна — на Героїв України, вул. Пушкіна на Покровську, вулицю Катеринославську на Дніпровську, а Горького на Захара Ялова (видатний український богатир, спортсмен, чемпіон світу з вільної боротьби, який народився у Кам’яних Потоках). 

У селі Чечелеве вулицю Чкалова перейменували на честь Крістіни Зосімової — спортсменки, військовослужбовиці, яка загинула влітку 2022 року на Донеччині. Вулицю Пушкіна перейменували на Володимира Великого. Увічнили у назвах вулиць видатних гетьманів-борців за визволення Гетьманщини з-під московського ярма — Івана Мазепу та Пилипа Орлика (в пам’ять про творця першої у Європі Конституції перейменували вулицю Левітана). Вулиця Гагаріна відтепер називається Леоніда Каденюка; вул. Антона Макаренка матиме ім’я Михайла Грушевського. 

Нагадаємо, нещодавно у Києві перейменували вулицю на честь льотчика Олександра Оксанченка з Миргорода, який загинув у повітряному бою на другий день повномасштабної війни.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: www.wikiwand.com
Теги: перейменування вулиці Кам'яні Потоки декомунізація деколонізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх