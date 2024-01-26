На Полтавщині легковик зіткнувся з вантажівкою: травмувався пасажир

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25 січня близько 7.00 на дорозі «Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка» поблизу міста Кобеляки сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, вантажний автомобіль MAN, за кермом якого перебував 41-річний водій з Дніпропетровщини, зіткнувся з автомобілем Volkswagen T5 під керуванням 56-річного киянина.

Внаслідок зіткнення пасажир Volkswagen T5 травмувався, його госпіталізували.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює причини та обставини події.

Нагадаємо, зранку 25 січня між селами Погреби та Гориславці на слизькій ділянці дороги Хорол-Кременчук зіткнулися автобус та легковик.