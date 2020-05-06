ЗЕ-пенсії: кому й скільки додали, приклади індексації кременчужанам

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 933 Коментарів: 3

У травні пенсіонери почали отримувати проіндексовані пенсії. Нагадаємо, у нинішньому році під час перерахунку застосовувався коефіцієнт індексації в розмірі 1,11. Тобто на 11% індексується не сама пенсія, а лише одна складова формули, за якою вона обраховується – показник середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачені страхові внески.









У Кременчуці, Горішніх Плавнях, Кременчуцькому та Козельщинському районах перераховані пенсії близько 90% одержувачів – це понад 74 тисячі пенсіонерів, повідомили нам статистику у відділі обслуговування громадян Автозаводського району Кременчука та Кременчуцького району головного управління ПФУ в Полтавській області. Видатки Пенсійного фонду при цьому становитимуть додатково понад 23 млн грн на місяць. Індексація додасть до середньостатистичної пенсії у середньому 280 гривень.

Підвищення пенсій: кому скільки

100 грн – 23 346 пенсіонерів;

від 100,01 до 400 грн – 32 320;

від 400,01 до 500 грн – 7 127;

від 500,01 до 700 грн – 6 472;

від 700,01 до 1000 грн – 3 479 осіб;

понад 1000 грн отримають — 1905 осіб.

(Статистика за регіоном обслуговування: Кременчук, Горішні Плавні, Кременчуцький та Козельщинський райони).

Індексація пенсій на прикладах

Сума підвищення пенсії, як уже сказано, у кожного індивідуальна. Вона залежить від величини отримуваної пенсіонером заробітної плати за час трудової діяльності. Фахівці відділу обслуговування громадян Автозаводського району Кременчука та Кременчуцького району на прикладах пояснили, як розраховується проіндексована пенсія.





Тут варто нагадати формулу, передбачену Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:





П (розмір пенсії) = Зс х Iкз х Кс,

де Зс – середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Наголосимо: це не середня зарплата конкретного пенсіонера до виходу на пенсію, а середня зарплата в цілому у державі.

Iкз – індивідуальний коефіцієнт зарплати; визначає співвідношення зарплати працівника до Зс (середньої в Україні).

Кс – коефіцієнт страхового стажу.





Востаннє пенсії індексували у березні 2019 року, і тоді середній розмір зарплати, що впливає на розмір пенсії, склав (після індексації) 4404,35 грн (індексація на 17%), тепер цей показник збільшується на 11% , розглянемо це на прикладах.

Приклад перший: плюс 233 грн

Жінка, вийшла на пенсію у 2008 році, не працює. Стаж 36 років 3 місяці.





Кс (коефіцієнт стажу) = 0,3625

Iкз (індивідуальний коефіцієнт зарплати) = 1,32672

5843,34 грн - середньомісячний заробіток для обчислення пенсії до 1 травня (4404,35*1,32672 = 5843,34 грн)

6486,11 грн - середньомісячний заробіток після 1 травня (4404,35*1,11*1,32672.





2380,29 грн - розмір пенсії до 1 травня: 5843,34 * 0,36250 + 262,08 (доплата за понаднормовий стаж)

2613,29 грн - розмір пенсії з 1 травня: 6486,11 * 0,36250 + 262,08 (доплата за понаднормовий стаж)

233 грн - сума підвищення пенсії.

Приклад другий: плюс 100 гривень

Жінка, вийшла на пенсію у 2011 році, працює, стаж 31 рік та 1 місяць. Вона мала невисоку зарплату, але оскільки в неї є необхідний страховий стаж (для жінок це 30 років), ПФ до 1.05.20 року доплачував таким особам до розміру пенсії 2000 грн. І тепер цей розмір пенсії зріс на 100 гривень (до 2100 грн). Для пенсій, розрахунковий розмір яких нижчий за мінімальну, передбачена низка доплат. Ось як це виглядає на конкретному прикладі.





Iкз (індивідуальний коефіцієнт зарплати) = 0,51717





2277,80 грн - середньомісячний заробіток для обчислення пенсії до 01.05.20 (4404,35*0,51717)

2528,36 грн - середньомісячний заробіток після 1 травня (4404,35*1,11*0,51717)





2000,00 грн - розмір пенсії до 1 травня:

2277,80*0,31083 + 421,99 (доплата до прожиткового мінімуму) + 421,99 (доплата за понаднормовий стаж) + 430,12 (доплата до мінімальної пенсійної виплати) + 362 (доплата до 2000 грн)

2100 грн - розмір пенсії з 1 травня:

2528,36 * 0,31083 + 344,11 (доплата до прожиткового мінімуму) + 86,45 (доплата за понаднормовий стаж) + 421,55 (доплата до мінімальної пенсійної виплати) + 462 (доплата до 2100 грн)

100 грн - сума підвищення.



