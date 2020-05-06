На кременчуцькому підприємстві «Інтер-Ліс» на коронавірус захворіли працівники та члени їх сімей

Одна жінка заразила свого чоловіка, який працює на Малокохнівському кар'єрі
У Кременчуці на підприємстві «Інтер-Ліс», яке займається деревообробкою, чотири працівники і близько 3-5 членів їхніх сімей захворіли на COVID-19, у них лабораторно підтверджений діагноз. Про це стало відомо 6 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Як з'ясувалося, спочатку дирекція «Інтер-Лісу» хотіла на платній основі провести ПЛР-діагностику усім співробітникам, але потім через дорогу вартість тестів (один коштує 1600 грн) відмовилися від цієї ідеї.
Одна з жінок-працівниць підприємства заразила свого чоловіка, який працює на Малокохнівському кар'єрі.
Мер Кременчука Віталій Малецький дав завдання керівнику управління охорони здоров'я Максиму Середі та очільнику міського Центру лабораторних досліджень Андрію Полякову, аби вони зв'язалися з адміністрацією цієї компанії та проконтролювали, чи проводять там заходи, щоб не допустити подальшого розповсюдження коронавірусу: