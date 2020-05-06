На кременчуцькому підприємстві «Інтер-Ліс» на коронавірус захворіли працівники та члени їх сімей

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 875 Коментарів: 1

У Кременчуці на підприємстві «Інтер-Ліс», яке займається деревообробкою, чотири працівники і близько 3-5 членів їхніх сімей захворіли на COVID-19, у них лабораторно підтверджений діагноз. Про це стало відомо 6 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Як з'ясувалося, спочатку дирекція «Інтер-Лісу» хотіла на платній основі провести ПЛР-діагностику усім співробітникам, але потім через дорогу вартість тестів (один коштує 1600 грн) відмовилися від цієї ідеї.





Одна з жінок-працівниць підприємства заразила свого чоловіка, який працює на Малокохнівському кар'єрі.





- Тобто ми зараз навіть можемо по підприємствам, по установам прослідкувати, хто, кого, як і де міг заразити, - розповів Віталій Малецький про ланцюжок, який тягнеться від «Інтер-Лісу» до кар'єру. - Для того, щоб не було подальшого поширення, мабуть, по цьому підприємству теж треба вжити жорстких заходів, так само, як по ЦРЛ.



