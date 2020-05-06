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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

На кременчуцькому підприємстві «Інтер-Ліс» на коронавірус захворіли працівники та члени їх сімей

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 875 Коментарів: 1

Одна жінка заразила свого чоловіка, який працює на Малокохнівському кар'єрі

У Кременчуці на підприємстві «Інтер-Ліс», яке займається деревообробкою, чотири працівники і близько 3-5 членів їхніх сімей захворіли на COVID-19, у них лабораторно підтверджений діагноз. Про це стало відомо 6 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Як з'ясувалося, спочатку дирекція «Інтер-Лісу» хотіла на платній основі провести ПЛР-діагностику усім співробітникам, але потім через дорогу вартість тестів (один коштує 1600 грн) відмовилися від цієї ідеї. 


Одна з жінок-працівниць підприємства заразила свого чоловіка, який працює на Малокохнівському кар'єрі.


- Тобто ми зараз навіть можемо по підприємствам, по установам прослідкувати, хто, кого, як і де міг заразити, - розповів Віталій Малецький про ланцюжок, який тягнеться від «Інтер-Лісу» до кар'єру. - Для того, щоб не було подальшого поширення, мабуть, по цьому підприємству теж треба вжити жорстких заходів, так само, як по ЦРЛ.


Мер Кременчука Віталій Малецький дав завдання керівнику управління охорони здоров'я Максиму Середі та очільнику міського Центру лабораторних досліджень Андрію Полякову, аби вони зв'язалися з адміністрацією цієї компанії та проконтролювали, чи проводять там заходи, щоб не допустити подальшого розповсюдження коронавірусу:

  • скільки працівників відправили на самоізоляцію і чи дотримуються вони її;
  • чи введено карантинний, масочний режим;
  • чи роблять дезінфекцію;
  • чи не проводять масових зібрань колективу;
  • чи дотримуються люди соціальної дистанції під час виконання виробничих завдань;
  • чи немає у їдальні спільного вживання їжі тощо.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус

Коментарі: 1

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Piton78:
Сьогодні, 15:25

О знову Віталька за ЦРЛ заікнувся! Все зводиться до одного треба таки викликати журналістів заодно перерахувати вартість озеленення, дезинфекції, газетки, камер і відшкодувань за перевезення під час карантину. Гадаю цікавий матеріал вийшов би для програми Бігуса і спливло б ще багато цікавих прізвищ!


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