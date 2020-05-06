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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавській області виявили виробників «паленого» алкоголю

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 873 Коментарів: 2

 

Знайшли 7 тисяч пляшок підробленого алкоголю та 50 літрів «основи»

Військова прокуратура Полтавського гарнізону Центрального регіону України припинила злочинну діяльність жителів Полтавської області, які виготовляли та продавали підробний алкоголь. Про це повідомляє пресслужба відомства.


Четверо осіб налагодили діяльність у 2019 році. Під час одночасного проведення 20 обшуків за місцями проживання організаторів, а також інших приміщень у їх користуванні, знайшли понад 7 000 пляшок із лікеро-горілчаними напоями «сумнівного походження», 50 літрів основи для виготовлення спиртовмісних напоїв, а також фарбники та заготівки для розлиття концентрату.


На даний час організатору та двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: vppnr.gp.gov.ua
Теги: алкоголь

Коментарі: 2

1 236
inattentive:
Сьогодні, 14:51

А акцизна марка підроблена ?


0 0
554
Зорин:
Сьогодні, 15:33

Воякам нечем заняться?


0 1

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