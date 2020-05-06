У Полтавській області виявили виробників «паленого» алкоголю

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 873 Коментарів: 2

Військова прокуратура Полтавського гарнізону Центрального регіону України припинила злочинну діяльність жителів Полтавської області, які виготовляли та продавали підробний алкоголь. Про це повідомляє пресслужба відомства.





Четверо осіб налагодили діяльність у 2019 році. Під час одночасного проведення 20 обшуків за місцями проживання організаторів, а також інших приміщень у їх користуванні, знайшли понад 7 000 пляшок із лікеро-горілчаними напоями «сумнівного походження», 50 літрів основи для виготовлення спиртовмісних напоїв, а також фарбники та заготівки для розлиття концентрату.





На даний час організатору та двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.



