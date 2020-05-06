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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчуцький транспорт, крім медиків, безкоштовно перевозитиме і військових. Але це не точно

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 126 Коментарів: 9

 

А ось люди з інвалідністю зможуть їздити лише за гроші

З 12 травня кременчуцький громадський транспорт, крім медиків, можливо безкоштовно перевозитиме і військових та поліцейських. Про це 6 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.


Мер хотів би крім медиків у транспорті безкоштовно перевозити і військових та поліцейських, але це питання ще опрацьовується - не зрозуміло поки, як відшкодовувати їх безкоштовний проїзд приватним перевізникам. Можливо, безкоштовний проїзд їм організують лише у комунальному транспорті - тролейбусах і автобусах.


Щодо пільгових перевезень - то їх поки не буде ні для пенсіонерів, ні для інших пільговиків.


2
Автор: Руслана Горгола
Теги: маршрутки троллейбусы спецперевезення транспорт пільговики пільги

Коментарі: 9

179
DarkFolko:
Сьогодні, 14:10

Я конечно премного извинияюсь, но за какие такие заслуги? Почему я на работу должен ездить за свои деньги, а они за мои деньги?


15 3
24
sem:
Сьогодні, 14:51

Не могу понять, зачем писать новость, и сразу же в этой новвости, что это не точная информация????????

 

[Щоб ви розуміли на якому етапі прийняття рішення зупинилися чиновники. Адміністрація]


3 0
237
Джо:
Сьогодні, 14:56

и почему люди с инвалидностью за деньги? 


1 1
106
gansit:
Сьогодні, 14:57

Цитата: sem

Не могу понять, зачем писать новость, и сразу же в этой новвости, что это не точная информация????????

А Вы можете предсказать поведение мэра?Отож,а значит информация не точная.


3 1
80
DioGen:
Сьогодні, 15:02

Мер хотел бы... А я вертолёт хочу


2 1
56
Piton78:
Сьогодні, 15:21

Ще не знайшли схемку як з цього заробити при відшкодуванні приватним перевізникам! Не узгодили відсоток відкату!


4 0
169
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 15:42

Да изначально надо было убирать льготные места, хоть сейчас додумались!


3 1
37
Максим Бабкин:
Сьогодні, 15:43

Такие странные все, общественный транспорт будет работать уж точно не для пенсионеров которые просто катаются в нем, а для работников, которые работают.


3 0
150
Grinenko:
Сьогодні, 15:46

Пока необходимо принимать меры предосторожности. Все сделали логично. Чем меньше людей пользуется общественным транспортом, тем меньше вероятность второго карантина.


2 0

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