Кременчуцький транспорт, крім медиків, безкоштовно перевозитиме і військових. Але це не точно

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 126 Коментарів: 9

А ось люди з інвалідністю зможуть їздити лише за гроші

З 12 травня кременчуцький громадський транспорт, крім медиків, можливо безкоштовно перевозитиме і військових та поліцейських. Про це 6 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.





Мер хотів би крім медиків у транспорті безкоштовно перевозити і військових та поліцейських, але це питання ще опрацьовується - не зрозуміло поки, як відшкодовувати їх безкоштовний проїзд приватним перевізникам. Можливо, безкоштовний проїзд їм організують лише у комунальному транспорті - тролейбусах і автобусах.





Щодо пільгових перевезень - то їх поки не буде ні для пенсіонерів, ні для інших пільговиків.