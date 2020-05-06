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Надзвичайні новини

«Банківський працівник» залишив кременчужанку майже без 10 тисяч гривень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 129 Коментарів: 2

 
Жінка стала жертвою шахрайства

5 травня до правоохоронців Кременчука звернулася 32-річна жінка, яку обманув шахрай. Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, 29 квітня невідома особа подзвонила жінці,  назвалася працівником банку та під приводом розблокування її картки викрала 9600 тисяч гривень.


Зауважмо, що працівники банків не мають права та повноважень запитувати ваші персональні дані, ПІН-коди до платіжних карток, динамічні коди підтверджень платежів та будь-яку іншу інформацію стосовно ваших рахунків.


Якщо до вас зателефонувала особа, яка назвалася працівником банку та повідомила про проблеми з карткою, радимо передзвонити до банку за офіційним номером гарячої лінії для з'ясування достовірної інформації.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство банковская карта

Коментарі: 2

847
Angel737:
Сьогодні, 14:27

Пропить Витаминки для мозгов и сбросить звонок с перезвоном на Оф. Горячую линию Банка, как я понял, Гордость и Религия не позволяет ???!!!


0 0
80
DioGen:
Сьогодні, 15:00

Да что б стырить деньги с карты пин код и не нужно. Достаточно знать номер карты и цыфры с тыльной стороны. Уже имея эти данные можно расплачиваться чужой картой онлайн.


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