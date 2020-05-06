«Банківський працівник» залишив кременчужанку майже без 10 тисяч гривень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 129 Коментарів: 2

5 травня до правоохоронців Кременчука звернулася 32-річна жінка, яку обманув шахрай. Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, 29 квітня невідома особа подзвонила жінці, назвалася працівником банку та під приводом розблокування її картки викрала 9600 тисяч гривень.





Зауважмо, що працівники банків не мають права та повноважень запитувати ваші персональні дані, ПІН-коди до платіжних карток, динамічні коди підтверджень платежів та будь-яку іншу інформацію стосовно ваших рахунків.





Якщо до вас зателефонувала особа, яка назвалася працівником банку та повідомила про проблеми з карткою, радимо передзвонити до банку за офіційним номером гарячої лінії для з'ясування достовірної інформації.