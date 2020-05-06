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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости, Коронавірус / Карантин

Як кременчуцьким кафе відкрити літні майданчики на період карантину

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 582 Коментарів: 6

 
Мер пообіцяв розглядати заявки по спрощеній процедурі і максимально швидко

Про те, як працюватимуть літні майданчики у Кременчуці в період карантину обговорили 6 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Конкретні умови відкриття стануть відомими сьогодні, після засідання Кабміну. Але вже зараз керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк відмітила, що усі заклади громадського харчування, які мають сезонні майданчики, повинні поновити дозволи, а ті, хто такого дозволу не мав - отримати його.


- Ми надаємо підприємцям шанс швидко оформити все це по спрощеній процедурі, - додав мер. - Якщо кафе не мало літнього майданчика, а зараз, зважаючи на карантинні обмеження, потребує його, для того щоб поставити його тимчасово, на період карантину, ми готові через виконком йти по спрощеній процедурі і допомагати влаштовувати ці майданчики в форматі вуличної їжі, через 1,5-2 метри столики... Але на вулиці, а не у приміщенні кафе. Сьогодні - заява, день-два на перевірку і вже в п'ятницю вони можуть уже виходити.


Тим закладам, біля яких по технічним причинам неможливо облаштувати сезонний майданчик, Жорняк порекомендувала поставити столик і продавати їжу через двері або віконце на виніс.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: кафе продукты торговля

Коментарі: 6

1 236
inattentive:
Сьогодні, 14:03

 Неужели сидеть на центральной улице возле автомобильной дороги и дышать выхлопными газами лучше, чем в хорошо проветриваемом , с "правильной" вентиляцией и фильтрацией здании (с соблюдением правил гигиены). Многие скажут , мол , где эта вентиляция нормально работает и т.д. . Отвечу : есть такие места. Более того, многие хозяева кафе и баров уже сейчас готовы были бы вложить деньги в дополнительную вентиляцию (системы и установки с фильтроэлеменами т.д.), если бы "таможня дала добро" на работу внутри заведений ,естественно на определенных условиях.


4 3
106
gansit:
Сьогодні, 14:10

Цитата: inattentive

 Неужели сидеть на центральной улице возле автомобильной дороги и дышать выхлопными газами лучше, чем в хорошо проветриваемом , с "правильной" вентиляцией и фильтрацией здании (с соблюдением правил гигиены).  если бы "таможня дала добро" на работу внутри заведений ,естественно на определенных условиях.

Все зависит от толщины конверта.smile


9 0
56
Piton78:
Сьогодні, 14:14

Заява в конверті якщо правильно підкріплена грошовими знаками то день на перевірку, якщо менш підкрипленна то два дні, а якщо не підкріплена зовсім то вибачайте Вам працювати неможна ви не дотримуєтесь норм карантину! десь так буде з перевірками і дозволами!


10 1
169
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 15:41

Мне все равно, где будет находится терасса, лишь бы с дому наконец выйти! Достал этот карантин!


2 3
150
Grinenko:
Сьогодні, 15:48

Реально, хоть кофе на вынос можно будет купить. Сколько можно уже!!!


0 1
37
Максим Бабкин:
Сьогодні, 15:55

Радует то, что начнут открываться заведения ))


1 0

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