Як кременчуцьким кафе відкрити літні майданчики на період карантину

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 582 Коментарів: 6

Про те, як працюватимуть літні майданчики у Кременчуці в період карантину обговорили 6 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Конкретні умови відкриття стануть відомими сьогодні, після засідання Кабміну. Але вже зараз керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк відмітила, що усі заклади громадського харчування, які мають сезонні майданчики, повинні поновити дозволи, а ті, хто такого дозволу не мав - отримати його.





- Ми надаємо підприємцям шанс швидко оформити все це по спрощеній процедурі, - додав мер. - Якщо кафе не мало літнього майданчика, а зараз, зважаючи на карантинні обмеження, потребує його, для того щоб поставити його тимчасово, на період карантину, ми готові через виконком йти по спрощеній процедурі і допомагати влаштовувати ці майданчики в форматі вуличної їжі, через 1,5-2 метри столики... Але на вулиці, а не у приміщенні кафе. Сьогодні - заява, день-два на перевірку і вже в п'ятницю вони можуть уже виходити.





Тим закладам, біля яких по технічним причинам неможливо облаштувати сезонний майданчик, Жорняк порекомендувала поставити столик і продавати їжу через двері або віконце на виніс.