Як кременчуцьким кафе відкрити літні майданчики на період карантину

Про те, як працюватимуть літні майданчики у Кременчуці в період карантину обговорили 6 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Конкретні умови відкриття стануть відомими сьогодні, після засідання Кабміну. Але вже зараз керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк відмітила, що усі заклади громадського харчування, які мають сезонні майданчики, повинні поновити дозволи, а ті, хто такого дозволу не мав - отримати його.
Тим закладам, біля яких по технічним причинам неможливо облаштувати сезонний майданчик, Жорняк порекомендувала поставити столик і продавати їжу через двері або віконце на виніс.