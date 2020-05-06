Мер Кременчука Малецький заявив, що буде закривати ЦРЛ з правоохоронцями

Також він пригрозив, що покличе туди кілька центральних телеканалів, щоб уся Україна побачила, що там робиться
Учора, 5 травня, на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомили про рішення комісії з обласного Департаменту охорони здоров'я щодо закриття Центральної районної лікарні. Перш за все, слід припинити роботу поліклінічного підрозділу (це консультативно-діагностичний центр, де 95% складає плановий прийом), подібне зробили і у міських лікарнях Кременчука. Проте, як повідомили на засіданні сьогодні, 6 травня, у ЦРЛ продовжується поліклінічний прийом, лікарі виходять на роботу та приймають пацієнтів.
За рекомендаціями Департаменту охорони здоров'я, мало залишитися працювати лише опікове відділення, бо воно має статус обласного, приймає людей з усієї Полтавщини та знаходиться в окремому приміщенні. За словами керівника управління охорони здоров'я Максима Середи, Кременчук навіть пропонував за одну-дві доби перенести опікове відділення до ЛІЛ «Кременчуцька» і тимчасово перевести до хірургічного відділення фахівців з ЦРЛ. Але все ж вирішили це відділення залишити, проте всі інші приміщення мають закрити на карантин та дезінфекцію, а працівників - відправити на простій з оплатою 2/3, щоб вони 14 днів побули на самоізоляції.
Як сказав міський голова Віталій Малецький, у адміністрації ЦРЛ позиція така, «що має працювати все, що може працювати»:
Віцемер Ольга Усанова отримала інформацію від директора Департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, що на засіданні обласного штабу ухвалене рішення щодо припинення роботи ЦРЛ, сьогодні, 6 травня, відповідні документи повинні надійти у паперовому вигляді.
Якщо після цього ситуація не зміниться, мер Кременчука пригрозив, що буде звертатися до правоохоронних органів, щоб вони розбиралися, або покличе кілька центральних телеканалів, «щоб показали як воно є і до чого це призводить».