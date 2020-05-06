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Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Мер Кременчука Малецький заявив, що буде закривати ЦРЛ з правоохоронцями

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 4 500 Коментарів: 13

 

Також він пригрозив, що покличе туди кілька центральних телеканалів, щоб уся Україна побачила, що там робиться

Учора, 5 травня, на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомили про рішення комісії з обласного Департаменту охорони здоров'я щодо закриття Центральної районної лікарні. Перш за все, слід припинити роботу поліклінічного підрозділу (це консультативно-діагностичний центр, де 95% складає плановий прийом), подібне зробили і у міських лікарнях Кременчука. Проте, як повідомили на засіданні сьогодні, 6 травня, у ЦРЛ продовжується поліклінічний прийом, лікарі виходять на роботу та приймають пацієнтів.


За рекомендаціями Департаменту охорони здоров'я, мало залишитися працювати лише опікове відділення, бо воно має статус обласного, приймає людей з усієї Полтавщини та знаходиться в окремому приміщенні. За словами керівника управління охорони здоров'я Максима Середи, Кременчук навіть пропонував за одну-дві доби перенести опікове відділення до ЛІЛ «Кременчуцька» і тимчасово перевести до хірургічного відділення фахівців з ЦРЛ. Але все ж вирішили це відділення залишити, проте всі інші приміщення мають закрити на карантин та дезінфекцію, а працівників - відправити на простій з оплатою 2/3, щоб вони 14 днів побули на самоізоляції.


Як сказав міський голова Віталій Малецький, у адміністрації ЦРЛ позиція така, «що має працювати все, що може працювати»:


- Або це цілеспрямований акт поширення хвороби, або нерозуміння адміністрацією і персоналом лікарні, що не можна так робити. Лікарня буде продовжувати виконувати функцію джерела поширення коронавірусної хвороби в місті Кременчуці, зважаючи на позицію депутатів деяких району, керівника центральної районної лікарні. Від них зараз залежить, чи буде збільшуватися кількість хворих і в Кременчуцькому районі, і в місті Кременчуці. Завдяки їхній «наполегливості» ми вже маємо найбільший показник по області, але вони вирішили, мабуть, не зупинятися на досягнутому.


Віцемер Ольга Усанова отримала інформацію від директора Департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, що на засіданні обласного штабу ухвалене рішення щодо припинення роботи ЦРЛ, сьогодні, 6 травня, відповідні документи повинні надійти у паперовому вигляді.


Якщо після цього ситуація не зміниться, мер Кременчука пригрозив, що буде звертатися до правоохоронних органів, щоб вони розбиралися, або покличе кілька центральних телеканалів, «щоб показали як воно є і до чого це призводить».

4
Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин ЦРБ закрытие Виталий Малецкий

Коментарі: 13

56
Piton78:
Сьогодні, 12:34

А яке відношення має мер до ЦРЛ? Вона на балансі області і не йому вирішувати що закривати в області! Свого часу він не захотів брати ЦРЛ на баланс міста ось тепер хай і не бере на себе таки повноваження!



І навіть якщо ЦРЛ закриють то це буду рішення області а не особисто мера і не потрібно піаритися і кричати що я такий молодець своїми грудьми зупиним поширення вірусу а те що він обожнює дешевий піар знають вже всі окрім ботиків проплаченних!


36 19
277
stronzo:
Сьогодні, 12:46

Давай, Веталь! Я за телеканалы. Только скажи какие, я им скину под шумок, чтобы два раза не ездили, пару идеек для сюжетов о делах в Кременчуге: и про ямки в мостах по два года, и про ремонтики, и про газетку само собой, про расценки, про голосования, ну и с кем поговорить... Прославишься - гарантирую))


52 3
3 269
Daniel Mroz:
Сьогодні, 13:02

лікарі виходять на роботу та приймають пацієнтів.

 А що робити сільським людям, які потребують звернення до лікарів, особливо хто має хронічні захворювання? Місто готове приймати жителів району? Якщо ти готовий це зробити, то так  і скажи - на час проведення санобробки та карантину в ЦРЛ жителі району будуть безоплатно обслуговуватися в медзакладах міста і виділяй на це кошти, можна з газетки.  А так це його тупе балабольство вже осточортіло...


37 6
69
Werty:
Сьогодні, 13:36

Цитата: stronzo

Давай, Веталь! Я за телеканалы. Только скажи какие, я им скину под шумок, чтобы два раза не ездили, пару идеек для сюжетов о делах в Кременчуге: и про ямки в мостах по два года, и про ремонтики, и про газетку само собой, про расценки, про голосования, ну и с кем поговорить... Прославишься - гарантирую))

поддерживаю, есть много идей для статей, не только в газетах...



Цитата: Daniel Mroz

лікарі виходять на роботу та приймають пацієнтів.

 А що робити сільським людям, які потребують звернення до лікарів, особливо хто має хронічні захворювання? Місто готове приймати жителів району? Якщо ти готовий це зробити, то так  і скажи - на час проведення санобробки та карантину в ЦРЛ жителі району будуть безоплатно обслуговуватися в медзакладах міста і виділяй на це кошти, можна з газетки.  А так це його тупе балабольство вже осточортіло...

а их примет и пострижет на бабло, к примеру, третья больница, но так как мест мало, а людей много, лечить будут только тех, у кого бабла больше на благотворительные взносы


7 7
24
sem:
Сьогодні, 13:49

Цитата: Piton78
А яке відношення має мер до ЦРЛ?

 

Вы уж сами определитесь! То орете, что мер виновин во всех грехах и в том числе грехах ЦРБ, а тут уже про какие то отношениях говорите... Будте объективными!!!

 Не могу понять эта ЦРБ безстршная, ее давно на дезинфекцыю пора закрыть, а ее руководство тоже, но в другое место. 

 Из за них в Кременчуге карантин до осени будет!


10 16
123
X-YZ:
Сьогодні, 13:57

«що має працювати все, що може працювати» - логичная позиция, потому что как только появился коронавирус, все остальные болезни, по мнению мера Виталия, исчезли.

 

Там какие-то "тёрочки" типа "обидели мышку - написяли в норку". Либо денежек не занесли, либо не подчинились дебильным распоряжениям.

 

Зови каналы, Виталий, смотри шоб тебе это ответочкой не прилетело.

 

Это уже точно - "весна показала кто-где срал".


11 2
211
euroexpert:
Сьогодні, 14:08

Товарищ мЭР , дайте задание "строителю" Таценюку сделать ремонт и откройте там торгово-развликательный цетр . Спонсоры у Вас есть , через сессию протащите.


12 1
1 077
hunter:
Сьогодні, 14:23

Веталька,не здавайся,ещё чуть чуть,ещё не много и ЦРБ будет твоим.


8 1
346
Pereselenets:
Сьогодні, 14:45

Что делать жителям района?


2 1
169
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 15:38

Та црб чуть ли не рассадник этого вируса. Больше половины заболевших в Кременчуге от туда. Зачем нам еще больше? Прийома пациентов там определенно не должно быть! Уж до райсовета должно дойти наконец!


3 5
37
Максим Бабкин:
Сьогодні, 16:00

Та правильно, а то в ЦРБ совсем с ума посходили!!


1 3
150
Grinenko:
Сьогодні, 16:00

Люди не должны подвергать себя неоправданному риску. До выяснения обстоятельств и проведения работ по очистке намного лучше будет временно приостановить работу учреждения.


1 3
106
gansit:
Сьогодні, 16:02

Цитата: sergey.kovalenko

Та црб чуть ли не рассадник этого вируса. Больше половины заболевших в Кременчуге от туда. Зачем нам еще больше? Прийома пациентов там определенно не должно быть! Уж до райсовета должно дойти наконец!

Мультов забыли спросить.Или ваш хазяин пустит районных больных к городским докторам?

Хотя может и разрешит,но потом будет как со Светловодском.


1 1

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