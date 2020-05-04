Плюс 100 гривень: відсьогодні кременчужанам починають виплачували проіндексовані пенсії

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Розмір перерахунку не може бути меншим, ніж 100 гривень – саме таку суму, за даними ПФ, отримає більша частина пенсіонерів; середній розмір підвищення в Україні – близько 260 грн

Пенсійний фонд України провів індексацію пенсій з 1 травня, проіндексовані виплати пенсіонери почнуть отримувати відсьогодні, з 4 травня. Перерахунок пенсіонерам здійснили автоматично на виконання постанови Кабміну від 1 квітня 2020 року № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році».





Пенсії перерахували, застосувавши коефіцієнт збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески – 1,11, тобто фактично його збільшили на 11%. Цей коефіцієнт враховується для обчислення пенсій, розмір підвищення (індексації) для кожного пенсіонера є індивідуальним.





Відповідно до згаданої Постанови КМУ №251, розмір підвищення в результаті перерахунку не може бути меншим за 100 гривень. За даними Пенсійного фонду, найбільша кількість пенсіонерів, яким проведений перерахунок (45%) отримає саме таку суму підвищення (див. діаграму). Середній розмір підвищення по Україні, за даними ПФ, складає – 259,41 гривень.









Крім того враховано, що розмір пенсій одержувачів, які мають необхідний страховий стаж (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років), не може бути нижчим за 2100 гривень. Це стосується пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».





Перерахунок проведено автоматично (без особистих звернень) 9,9 мільйонам пенсіонерів в Україні. Розмір пенсій підвищено 8,36 мільйонам осіб.





Деякі категорії пенсіонерів не отримають підвищення. Це стосується таких категорій:

тих, кому пенсії були призначені відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у 2019 та 2020 році;

отримувачів так званих соціальних пенсій - громадяни, які не мають страхового стажу навіть для призначення пенсії в мінімальному розмірі.

Також не підлягають індексації максимальні пенсії (16 380 грн), пенсії держслужбовців, спеціальні пенсії (суддів, прокурорів), пенсії наукових працівників.





Працюючим пенсіонерам ПФ здійснив перерахунок раніше – у квітні, середній розмір підвищення склав 170,8 грн.





Більш детально про перерахунок у Кременчуці, розміри підвищення для кременчуцьких пенсіонерів і хто не отримає індексації – у наших наступних публікаціях.