Карантин продовжений до 22 травня: які обмеження при цьому зняв Кабмін (додано)

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 4 784 Коментарів: 7

Сьогодні, 4 травня, уряд зібрався на позачергове засідання. Вирішується питання про «адаптивний карантин». Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин буде продовжений до 22 травня, але деякі обмеження КМУ зніме і дозволить відкритися закладам після 11 травня.





Нинішнє засідання провели на прохання бізнесу, щоб він мав можливість підготуватися до роботи.





Що саме відкриють:

парки, сквери, зони відпочинку;

перукарні, салони манікюру, педикюру, салони краси;

торгівлю в кафе, закладах громадського харчування на виніс;

оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами за дотримання низки вимог;

заклади побутового обслуговування за дотримання низки вимог;

музеї під відкритим небом;

спортивні заклади для командних тренувань;

сервіс техніки;

стоматологічні кабінети;

роботу адвокатів та нотаріусів;

послуги психологів та психотерапевтів.

Уряд зацікавлений якнайшвидше запустити всі сфери економіки, зупинені через пандемію, зазначив Шмигаль.





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Після обговорення КМУ також вирішив дозволити роботу психологів та психотерапевтів, оскільки вона необхідна для надання допомоги бійцям АТО і переселенцям.





Міністерство культури запропонувало відкрити лише музеї просто неба, але не музейні заклади в приміщеннях і не бібліотеки. Як зазначили під час обговорення, у бібліотеках і музеях через їхню специфіку не можна використовувати стандартні дезінфікуючі засоби.





Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в умовах адаптивного карантину можливі додаткові локальні карантинні обмеження в окремих областях, зважаючи на епідемічну ситуацію. Ці обмеження може ввести місцева влада.





За словами очільника уряду, ситуація із коронавірусом є контрольованою, різких зростань захворюваності немає. Разом із тим, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що статистика свідчить про зростання захворюваності у Дніпропетровській (на 30%), Харківській (на 40%) і Одеській областях. Хоча в цілому він назвав ситуацію стабільною: в Україні за добу протягом 17 днів підтверджують не більше 600 випадків корнавірусної хвороби, тобто зростань немає.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що уряд йде на послаблення обмежень, розуміючи економічну ситуацію. При цьому він назвав вихід з карантину «достатньо ризикованим». А також зазначив, що в разі зростання захворюваності уряд вводитиме додаткові обмеження і вноситиме зміни у своє рішення.





Постанову про послаблення карантину ухвалили з дводенним доопрацюванням, після чого вона буде опублікована та набуде чинності.