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У Миргородському районі автівка в'їхала у дерево

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 678

 

Водія та пасажира ушпиталили

Сьогодні вночі, 4 травня, біля села Декабристів Миргородського району водій ВАЗу з’їхав в кювет і зіткнувся з деревом. Про це інформує Миргородський відділ поліції ГУНП в Полтавській області.


У результаті ДТП 22-річний водій та 44-річний пасажир з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до Миргородської центральної районної лікарні. Проводиться перевірка, слідчі встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.


Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Миргородський відділ поліції ГУНП в Полтавській області, фейсбук
Теги: ДТП

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