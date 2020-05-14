«Придніпровський» на низькому старті: Кабмін дозволив роботу речових ринків

Сьогодні, 20:08 Переглядів: 1 444

14 травня Кабмін на позачерговому засіданні дозволив відновити роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки, повідомляють на «Урядовому порталі».





Уряд ухвалив зміни до постанови №211 від 11 березня, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення.

Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.





Рішення набуде чинності після опублікування.