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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 27-річна дівчина порізала знайому однолітку

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 871

 

Через неприязні відносини нападниця нанесла ножове поранення передпліччя та колоту рану руки потерпілій

До Миргородського відділу поліції звернулася 27-річна місцева жителька, вона розповіла про те, що отримала ножове поранення передпліччя та колоту рану руки від своєї 27-річної знайомої. Про інцидент інформує відділ комунікації Нацполіції Полтавщини.


Потерпіла пояснила, що конфлікт між нею та нападницею відбувся вдома у заявниці, на ґрунті давніх неприязних відносин. Поліція з’ясовує обставини заподіяння тілесних ушкоджень та причини агресивної поведінки дівчини.


Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за частиною 2 статті 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я). Триває досудове розслідування.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: поножовщина девушка

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