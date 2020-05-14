На Полтавщині 27-річна дівчина порізала знайому однолітку

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 871

До Миргородського відділу поліції звернулася 27-річна місцева жителька, вона розповіла про те, що отримала ножове поранення передпліччя та колоту рану руки від своєї 27-річної знайомої. Про інцидент інформує відділ комунікації Нацполіції Полтавщини.





Потерпіла пояснила, що конфлікт між нею та нападницею відбувся вдома у заявниці, на ґрунті давніх неприязних відносин. Поліція з’ясовує обставини заподіяння тілесних ушкоджень та причини агресивної поведінки дівчини.





Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за частиною 2 статті 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я). Триває досудове розслідування.