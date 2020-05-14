4 кременчужан одужали від коронавірусу

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Сьогодні, 14 травня, Кременчук отримав лабораторні підтвердження щодо одужання від коронавірусноі хвороби ще 4 кременчужан. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.





Нових випадків захворювання на COVID-19 не зареєстровано, проте надійшли результати повторних ПЛР-тестів тих, хто захворів раніше. Також отримали результати тестувань працівників міськвиконкому, які були контактними з підтвердженим випадком COVID-19. Всі вони негативні.





- Декілька слів про надходження результатів ПЛР-тестів в Кременчук з обласного лабораторного центру. Всього з початку епідемії направлено на ПЛР-дослідження 1020 зразків. Отримано 919 результатів. Очікуємо ще на 101 результат. Наші медики ведуть поіменний реєстр пацієнтів, контактних осіб та медичних працівників, чиї зразки біологічних матеріалів направляються на ПЛР-тестування для підтвердження або спростування коронавірусноі хвороби. Ці дані допомагають епідеміологам локалізовувати випадки захворювань, щоб не допустити масових спалахів інфекціі. - написав мер Кременчука.