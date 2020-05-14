В Кременчуге взбунтовались сотрудники «скорой» – требуют выплатить им обещанные 300% за борьбу с Covid-19

Сьогодні, 19:15 Переглядів: 687 Коментарів: 3

Работники кременчугской скорой помощи возмущены – им не выплатили обещанные 300% доплат за работу в условиях эпидемии Covid-19. За март не выплатили, и за апрель тоже.



Сегодня, 14 мая, на Кременчугской станции экстренной медицинской помощи №2 состоялась бурная встреча медработников с представителем полтавского руководства. Люди требовали объяснить, почему им не платят обещанные президентом и министром здравоохранения 300% (три должностных оклада) за работу в условиях эпидемии коронавируса?









Сотрудники скорой спрашивали, почему им доплатили по 2,5 тысячи гривен? Ведь такая сумма никак не соответствует 300% оклада.



Представитель Полтавы отвечал уклончиво. На встречу с кременчужанами приехал Дмитрий Лавренко – и.о директора Полтавского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Полтавского облсовета. Кременчугская станция скорой помощи – структурное подразделение полтавского центра.







Лавренко (второй справа) с трибуны, с безопасного расстояния, показал работникам скорой листочек бумаги и сказал, что в нормативных документах речь идет не о доплате в размере 300%, а о доплатах до 300% .



«ТелеграфЪ» насторожила такая формулировка. Ведь есть апрельский приказ МОЗ № 768, в п.1 которого указано, что «за березень 2020 року доплата здійснюється в розмірі трьох окладів (тарифних ставок)”. В размере трех окладов, а не «до трех окладов», как видим.







Также руководитель полтавского центра объяснил, что все сотрудники кременчугской скорой не смогут получить доплату за борьбу с Covid-19. Её получат лишь те, кто выезжал на подтвержденные случаи Covid-19, случаи с подозрением на коронавирус требуют отдельного рассмотрения.







Когда, кому и сколько заплатят за борьбу с коронавирусом в апреле, полтавский гость не сказал.









За апрель зарплату за работу в условиях коронавирусной эпидемии начисляют уже по новой схеме. Начисляет и выплачивает деньги Национальная служба здоровья (НСЗУ). Полтавский центр, в чьем подчинении находится кременчугская скорая, уже подписал договоры с НСЗУ на пакеты медицинских услуг по Covid-19.





Суммы выплат по этим пакетам медицинских услуг рассчитывает НСЗУ. В эти суммы входит и заработная плата медиков. Какой она будет, полтавский гость не сказал. Соответственно, неизвестно, какие суммы за апрель получат сотрудники кременчугской станции скорой помощи, которые работали на эпидемии Covid-19.



Деньги в область от НСЗУ уже поступили – 2,5 млн. грн. В структуре Полтавского центра работает 1200 человек. Медики кременчугской скорой стали делить 2,5 миллиона на 1200 человек. Вышло по-скромному – по 2083 гривны на медбрата. Но, как говорилось выше, на всех деньги не поделят.





«Премии за апрель мы сотрудникам выплатили!»







«ТелеграфЪ» обратился за комментариями к директору кременчугской «скорой» Игорю Дубницкому. Он объяснил, что в марте было лишь 2 случая Covid-19. На них работали две бригады (каждая из четырех человек). Они и получили премии за работу в условиях эпидемии.



Также Игорь Дубницкий сообщил, что сотрудники кременчугской скорой уже получили премии за апрель. Это именно премии, а не доплата 300% за работу в условиях эпидемии. По словам директора, апрельские премии получили практически все сотрудники за исключением тех, кто имел дисциплинарные взыскания. Размер премий:

врач – 2-2,5 тыс.грн.;

средний медперсонал – 1,5 тыс. грн.;

младший медперсонал – 1,5 тыс. грн.



На вопрос, сколько сотрудников кременчугской скорой получат доплаты за работу в условиях эпидемии в апреле, когда это будет, и какие суммы получат люди (300% или от 1% до 300%), Дубницкий ответил:





– Не могу я вам ответить на этот вопрос, мы уже четвертый год деньгами не распоряжаемся, всё в Полтаве. Когда и сколько люди получат за апрель, не могу сказать, нет механизма, по которому можно точно рассчитывать, не от нас это зависит, эти правительство решает. А если в приказе МОЗ написано «до 300%», так вы же понимаете, что это может быть и 1%, и 300%. Мы людям выплатили премии за апрель, спасибо, из Полтавы деньги пришли, спасибо им за это. Конечно, людям обидно, они видят, что кому-то выплачивают 300%, а ведь наши бригады каждый день выезжают в неизвестность, в условиях эпидемии каждый пациент может быть носителем коронавируса, конечно, люди хотят что-то получить за такую работу, за риск. Но я считаю, премии получить тоже очень неплохо было. Кроме того, мы получаем большую поддержку города и спасибо городской власти за это. Город обеспечивает бесплатные горячие обеды для сотрудников скорой помощи – первое, второе, третье, молочные продукты, яблоки. По 60 бесплатных обедов каждый день – это немалые деньги.









Вот такая ситуация сегодня на кременчугской «скорой» – горячие обеды есть, обещанных президентом доплат по 300% нет.



Кстати, на сайте президента тоже появилась тревожная формулировка про «доплаты до 300%». Вот что там написали сегодня, 14 мая:





– Глава держави доручив проконтролювати доплати до 300% і за квітень, які здійснюються за новою фінансовою формулою.





Так что получат медики по новой формуле (через НСЗУ) – 300% или до 300%? ДумайТЕ.