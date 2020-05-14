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Кременчук, Дороги & Дурні

Тест на вменяемость от патрульной полиции Кременчуга. Пройдёшь?

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 728 Коментарів: 5

Ответы можете оставлять в комментариях на странице патрульной полиции в Facebook

Патрульная полиция Кременчуга, в рамках недели безопасности дорожного движения, запустила на своей странице в социальной сети Facebook опрос. Вопрос простой, на адекватность. Думаю и нам, и вам, и полиции интересно узнать результаты.

 

Голосуйте на нашем сайте, а если уверены, можете и в комментариях оставлять у патрульной полиции. Они посмотрят и запомнят.


  

1
Автор: solod
Теги: тест голосование ПДД

На данном перекрёстке, поворачивая налево, необходимо:

Коментарі: 5

159
JJAbrams:
Сьогодні, 18:12

у тебя главная, пропускаешь зеленый и двигаешь влево


6 0
101
DioGen:
Сьогодні, 18:24

А при чем тут вменяемость? Психопат тоже может знать ПДДstuck_out_tongue_closed_eyes


5 1
1 510
Marshall:
Сьогодні, 18:50

это тест на знание ПДД, а на вменяемость надо проверять патрульную полицию!

P.S. а по факту первый проедет маршрутчик! Откуда тут маршрутчик? А фигихзнаетоткудаониберутся laughing


10 0
18
oni:
Сьогодні, 18:51

очень странно, ответ очевиден,

зачем палицаям посещения их фейсбука,

кого они вычисляют ?


5 0
1 086
hunter:
Сьогодні, 19:12

А у меня вопрос к Борзенко,что каждый день и целыми днями  патрульное авто с 2-3 полицейскими делает у закрытого блок поста со стороны Пещаного? Ну то что они проедают деньги налогоплательщиков - это понятно.


6 0

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