Тест на вменяемость от патрульной полиции Кременчуга. Пройдёшь?

Ответы можете оставлять в комментариях на странице патрульной полиции в Facebook
Патрульная полиция Кременчуга, в рамках недели безопасности дорожного движения, запустила на своей странице в социальной сети Facebook опрос. Вопрос простой, на адекватность. Думаю и нам, и вам, и полиции интересно узнать результаты.
Голосуйте на нашем сайте, а если уверены, можете и в комментариях оставлять у патрульной полиции. Они посмотрят и запомнят.
Проект газеты Кременчугский ТелеграфЪ, который призван поднять общественность для решения насущных дорожных проблем (светофоры, знаки, разметка, ремонт дорог, освещение, конфликтные ситуации с полицией и другими службами) и, естественно, вместе будем "журить" нарушителей ПДД.
Ждём ваших фото- и видеотрофеев, отзывов, предложений, вопросов.
E-mail: stas.konstantynov@gmail.com
Телефон: 79-71-39, (068) 640-44-48, (099) 502-00-36 (спросить Стаса Константинова)
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