Тест на вменяемость от патрульной полиции Кременчуга. Пройдёшь?

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 728 Коментарів: 5

Ответы можете оставлять в комментариях на странице патрульной полиции в Facebook

Патрульная полиция Кременчуга, в рамках недели безопасности дорожного движения, запустила на своей странице в социальной сети Facebook опрос. Вопрос простой, на адекватность. Думаю и нам, и вам, и полиции интересно узнать результаты.

Голосуйте на нашем сайте, а если уверены, можете и в комментариях оставлять у патрульной полиции. Они посмотрят и запомнят.



